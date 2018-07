aus Nr. 8 der ZEIT vom 19. Februar

Bei der Stadt. Schulverwaltg. in Köln ist die Fachberaterinnenstelle für Nadelarbeit an den Volksschulen sofort zu besetzen. Bewerb. mit polit. Fragebogen und Entnazifizierungsnachweis baldigst an –

Für die Leitg. der Stadt. Elektrizitätswerke in Kiel wird ein Dipl.-Ing. gesucht. Polit. Unbedenklichkeit ist Voraussetzung. Bewerb. an...

Fischeiweißpulver für Schlagkremherstellung ges., gegen Schlagkremmaschinen. Zuschriften mit....

Kisten aus ehem. Wehrmachtsbeständ. von chem.-pharm. Untern. zu kaufen ges. Angebote unter...

Sellerieblätter, getrockn., od. Selleriepulver ges. Ang. u. ...

Vorschriften zur Herstellung erstkl. Backaromen ges. Angeb. mit....

Marinier-Rezepte jeder Art, Rezepte zur Herstellung von Fischpasten, Kalkulationsberechn. für Marinaden und Fischpasten ges. Chiffre ...