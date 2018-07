Wir hatten viele Anfragen nach unserer Broschüre „Zu jeder ZEIT ein gutes Buch“, in der wir eine Reihe von Titelvorschlägen zu unserer Buchprämienwerbung zusammengestellt haben. Jetzt stehen noch einmal ungefähr 5000 Exemplare zur Verfügung. Da diese voraussichtlich auch rasch vergriffen sein werden, bitten wir unsere Leser, die noch kein Exemplar erhalten haben sollten oder ein zweites wünschen, es in den nächsten Tagen per Postkarte anzufordern. Es genügt, wenn Sie den Titel der Broschüre und Ihre Anschrift angeben. Adresse: DIE ZEIT, Hamburg 1, Pressehaus. Die Zusendung erfolgt kostenlos.

Verlag DIE ZEIT