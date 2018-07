Die Wettbewerbsfähigkeit der westdeutschen Exportindustrie hat nach Ansicht führender amerikanischer Importunternehmen in den letzten Monaten erheblich nachgelassen: Für eine Reihe westdeutscher Verbrauchsgüter, die nach den Staaten exportiert werden, seien die Preise um etwa 20 v. H. gestiegen. Aus diesem Grunde haben amerikanische Importfirmen schleunigst neue Kontakte mit japanischen und italienischen Unternehmungen aufgenommen. Ihre Preise sind bei gleicher Warenqualität erheblich niedriger, weil die Löhne dieser Länder unter dem hohen westdeutschen Lohnniveau liegen.

*

Bereits bis zur Bundesbahn wirken sich die wachsenden Kohlenhalden an der Ruhr und das Auflegen in- und ausländischer Frachter in den Nordseehäfen infolge fehlender Ladung aus. Abgesehen davon, daß die Kohlenvorräte der Bahn gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres von einem 11-Tage-Bedarf auf eine 30-Tage-Bevorratung gewachsen sind, werden von der Wirtschaft jetzt schon täglich 1300 Waggons weniger beladen als in der gleichen Zeit des vergangenen Jahres.

Als schlecht unterrichtet und recht leichtgläubig erwies sich der Verband des Hamburger Lebensmittel-Einzelhandels, als er am vergangenen Sonnabend seine Mitglieder darüber informierte, daß in den Hamburger Fleischereibetrieben Wurst- und Fleischwaren nur nach den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes hergestellt werden. Er forderte seine Mitglieder auf, diese Feststellung allen Kunden zu übermitteln. – Das hätte er nicht tun sollen, denn ausgerechnet einen Tag vorher war ein Hamburger Schlachtermeister wegen der Verwendung von Natriumsulfit in seinem Beefsteakhack zu drei Monaten Gefängnis und 600 DM Geldbuße verurteilt worden.