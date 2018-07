Der Bremer Kaufmann Hermann D. Krages hat sein Paket an Aktien der Gußstahlwerk Witten AG, Witten, verkauft. Es dürfte etwa 24 v. H. des 20,7 Mill. DM betragenden Witten-AK groß gewesen sein. Noch ist nicht bekannt, wer der Käufer ist. Die Flick-Verwaltung, die über einen verhältnismäßig geringen Besitz an Witten-Aktien verfügt, hat dementiert, mit Krages direkt oder indirekt verhandelt zu haben. Weitere Großaktionäre bei Witten sind Rheinstahl und das Bankhaus Merck, Finck & Co., München, mit je 30 v. H. Im Revier galt eine Rückführung in den Rheinstahl-Bereich bislang als selbstverständlich.

Die Woll-Wäscherei und Kämmerei in Döhren bei Hannover teilt in einem Informationsbrief an die Aktionäre mit, daß das Jahr 1957 durch eine außergewöhnlich gute Beschäftigung der Lohnkämmerei gekennzeichnet war, während in der Lohnwäscherei die Ausnutzung der Anlagen wegen der nach wie vor drückenden Einfuhren nicht möglich war. Die Geschäftsentwicklung der chemischen Betriebe (Herstellung von Wollfettprodukten) war zufriedenstellend. Zusammenfassend wird das Geschäftsjahr 1957 als befriedigend bezeichnet. Demgegenüber wird die derzeitige Entwicklung durch die Auswirkungen des seit dem 27. Januar 1958 ausgebrochenen Streiks überschattet, der bei längerer Dauer nicht ohne Folgen für die Ertragslage des Unternehmens sein könne. Die gewerkschaftlichen Lohnforderungen machten ungefähr einen Betrag aus, der für die normalen jährlichen Investitionen zur Verfügung steht; es sei mehr als das Doppelte des zuletzt für die Aktionäre ausgeschütteten Gewinns (1956 bei 6 1/2 v. H. Dividende auf 8 Mill. DM Grundkapital 520 000 DM).

Von der Rheinpreußen AG für Bergbau und Chemie, Homberg/Niederrhein, wird für das Geschäftsjahr 1957 wahrscheinlich wieder eine Dividende von 8 v. H. verteilt. Zwar ist die Kohlenförderung infolge geologischer Störungen und wegen der Arbeitszeitverkürzung von 5,35 Mill. t im Jahre 1956 auf 5,05 Mill t im Jahre 1957 zurückgegangen, aber in der neuen Kokerei und in der Energiewirtschaft hat sich die Ertragslage gebessert.

Die Thyssen AG für Beteiligungen, Köln, die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Gräfin Anita de Zichy (Tochter von Fritz Thyssen) weist für das zehn Monate umfassende Rumpfgeschäftsjahr 1956/57 (30. 9.) höhere Erträge aus Beteiligungen, und zwar 7,99 (4,11) Mill. DM aus, aber wegen weitgehenden Fortfalls der im Vorjahr sehr hoch gewesenen außerordentlichen Erträge einen rückläufigen Gewinn von 5,84 (7,84) Mill. DM, der in voller Höhe ausgeschüttet wird. Der Jahresbericht erwähnt insbesondere den Verkauf von Aktien der Deutsche Edelstahlwerke AG, Krefeld, gegen junge Aktien der August Thyssen-Hütte AG. Vermutlich besitzt die Thyssen AG für Beteiligungen nach diesem Tausch nunmehr nom. 113 Mill. DM Aktien von dem Grundkapital der August Thyssen-Hütte AG in Höhe von 290 Mill. DM. Daneben besteht die Beteiligung an der Handelsunion AG, Düsseldorf, in Höhe von unverändert 26 v. H. des Grundkapitals von 46 Mill. DM. Die Verhandlungen über den Verkauf der Grubenfelder Nordlicht, Lippermulde und Dorsten an GBAG bzw. an Rheinstahl stehen kurz vor dem Abschluß.