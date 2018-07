Der Krieg um die Butter hat helle Flammen entfacht. Er näherte sich schon einmal, vor drei Jahren, einem Höhepunkt, als der sehr rührige Kieler Buttergroßhändler Joachim Stähr eine Kartellbeschwerde des Buttergroßhandels gegen die genossenschaftliche Butter- und Eierzentrale „Nordmark“ (BEZ) in die Wege geleitet hatte. Eine Verhaftung Stährs wegen verschiedener angeblicher Verfehlungen kam damals gerade rechtzeitig, um diese Aktion zu stoppen. Da sich Stähr heute wieder in Freiheit befindet und in wochenlangen Verhandlungen die meisten Anklagepunkte bis heute nicht bewiesen werden konnten, bricht jetzt der Butterkrieg erneut und weit heftiger aus – diesmal bleibt der Großhändler freilich im Hintergrund.

Der erste Angriff des Buttergroßhandels richtet sich gegen die sogenannte „Notierungskommission“ in Hamburg, die auf Grund der Meldungen über effektiv gezahlte Preise wöchentlich eine öffentliche Preisnotierung bekanntgibt. Der Handel bleibt der Kommission fern und macht sie so beschlußunfähig. Forderungen auf Abänderung verschiedener Übelstände werden gleichzeitig erhoben, von denen zwei darauf abzielen, dem Handel eine stärkere Position in der Notierungskommission einzuräumen: Wenn in einer paritätisch aus Mitgliedern des Handels und der Erzeuger zusammengesetzten Kommission der Vertreter der landwirtschaftlich-genossenschaftlichen BEZ „Nordmark“ als „Handelsvertreter“ deklariert wird (obwohl die „Nordmark“ durch die Landwirtschaft subventioniert wird), so ist eine solche „Parität“ allerdings auch mehr als bedenklich. Bisher hat sich das Landwirtschaftsministerium Schleswig-Holsteins gegen eine Abänderung dieser Situation gesträubt.

Wesentlich weittragender jedoch sind die Bedenken des Butterhandels gegen die Grundlage der Preisnotierung, die praktisch durch die Ankäufe der BEZ bestimmt wird. Sie nimmt den weitaus größten Teil der Butter-Molkereierzeugung auf und gibt nach Handelsschätzungen etwa 60 v. H. zumindest der schleswig-holsteinischen Produktion übergebietlich weiter. Für diesen „übergebietlichen Ausgleich“ zwischen Überschußgebieten und Bedarfsgebieten vor allem im Westen der Bundesrepublik werden der BEZ – und nur dieser – Subventionen aus dem freiwillig von den Bauern aufgebrachten Milchförderungsfonds gezahlt. Mit diesen Subventionen kauft die BEZ die Butter der Überschußgebiete zu Preisen, die absolut konkurrenzlos – da subventioniert und nicht wirtschaftlich kalkuliert – sind. Nach Auffassung des Großhandels muß man die Kosten für Erfassung, Transport und Verkauf nach Westdeutschland mit 0,15 DM/kg veranschlagen, um die die Butter in den Erzeugergebieten billiger eingekauft werden muß, als sie in den Empfangsgebieten ankommt. Die BEZ schafft es mit 0,01 bis 0,02 DM/kg. Mit diesen guten Ankaufspreisen hat beim Butterankauf die BEZ fast alle Buttergroßhändler aus dem Feld geschlagen und es nahezu zu einem Monopol im Butterankauf gebracht. Und dieses Monopol bestimmt durch sein großes Umschlagvolumen letztlich auch das Niveau des Verbraucherpreises.

Das Ergebnis dieser „Markteroberung“ war seit 1954 ein stetiger Anstieg der Butterpreise auch für den Konsumenten, zuletzt von 6,15 auf 6,26 DM je kg von 1956 auf 1957 (jahresdurchschnittlicher Großhandelspreis). „Die Selbsthilfe der Landwirtschaft (gemeint ist die Schaffung des Milchförderungsfonds und sein Einsatz bei der BEZ) förderte wesentlich eine befriedigende Preisbildung“, so kommentierte man diese Entwicklung auf der jüngsten Sitzung des Kuratoriums dieses Fonds.

Den Kampf gegen diese erfolgreiche Selbsthilfe hat jetzt der Buttergroßhandel zunächst in der Notierungskommission aufgenommen. Eine Klage wegen unlauteren Wettbewerbs gegen die BEZ vor dem Landgericht Hamburg und eine Kartellbeschwerde in zweiter Auflage werden folgen. Man muß sich darüber klar sein: Der Großhandel tut es nicht um der Verbraucher willen, sondern zur Selbsterhaltung und aus eigenem Interesse. Doch in dieser Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, daß die Landwirtschaft praktisch eine Position innehat, in der sie monopolartig die Butterpreise regulieren kann, dürften die Interessen der Konsumenten mit denen des Großhandels auf derselben Linie liegen. H. St.