BMW-Obligationen

In Ihrer Ausgabe vom 6. Februar 1958 behandeln Sie die gerade aktuelle Frage, ob die BMW-Wandelanleihe marktgerecht ist. Sie kommen mit Recht zu dem Ergebnis, daß sie nicht marktgerecht ist.

Meines Erachtens ist die Sache von dem neuen Großaktionär Krages sehr geschickt inszeniert. Zunächst hat er sich einen gewissen Anteil am Kapital aus Aktienkäufen gesichert. Durch diese Aufkäufe stieg der Kurs gerade so hoch, daß man eine Wandelanleihe anbieten kann. Soweit sich keine Interessenten dafür finden, übernimmt Krages die Anleihe, durch deren Umwandlung in Aktien er sich billiger einen größeren Anteil des Aktienkapitals beschaffen kann als durch Aufkäufe.

Was dahintersteckt, ist schwer abzusehen; jedenfalls kann ich mir kaum vorstellen, daß die BMW in verhältnismäßig kurzer Zeit wieder rentabel sein können. Die alte Verwaltung hat zu sehr gesündigt, es sind erhebliche Investitionen erforderlich, und die Konzentration im Automobilbau ist nicht aufzuhalten.

Auffallend ist in diesem Zusammenhang die Kursentwicklung bei den vierprozentigen Alt-Obligationen von 1942/43. Der Kurs ist heute genau wie Ende 1957 etwa 89 v. H., während alle anderen gleichartigen Industrie-Obligationen, wie Akkumulatoren, Klöckner, inzwischen auf 92 gestiegen sind. Dabei haben die BMW-Anleihen eigentlich fast den Charakter von Geldmarkt-Papieren, denn nach den vorliegenden Bilanzen sind 1955 0,90 Mill. DM, 1956 0,80 Mill. DM getilgt worden. 1957 ist noch nicht bekannt. Per 1. Januar 1957 besteht ein Rest von 3,80 Mill. DM, so daß bei Beibehaltung der bisherigen Tilgungsquelle bis Ende 1960 die ganze Anleihe getilgt sein müßte. Bei einem so kurzfristig tilgbaren Papier mit vierprozentiger steuerfreier Verzinsung müßte meines Erachtens der Kurs an 95 stehen. Irgendwelche Zweifel an der weiteren Einhaltung der Tilgungsquoten sind doch kaum berechtigt.

Weshalb also wohl diese Stagnation gerade in einem Augenblick, wo die Gesellschaft gewissermaßen im Blickpunkt des Interesses steht?

Dr. K. K., Wiesbaden

Antwort: Ihre Rechnung in bezug auf die vierprozentigen BMW-Obligationen hat insofern einen Fehler, als in den 1955 und 1956 genannten Tilgungen noch Rückstände enthalten waren. Sie können diese Zahlen also nicht zur Grundlage ihrer Berechnungen über die voraussichtliche Laufzeit nehmen. Tatsächlich läuft die Anleihe von 1942 bis 1966 und die von 1943 bis 1969. Wenn man das berücksichtigt, dann sind Kurse von 90 bis 92 v. H. für solche Emissionen heute absolut „marktgerecht“. Der Kurs der BMW-Obligationen ist inzwischen auch auf 90 bis 91 v. H. gestiegen.