In der vergangenen Woche stand am Ende der Fernsehreihe "Das Panorama" eine Entdeckungsreise ins Reich des Menschen. Der Zuschauer wurde unmittelbar beteiligter Zeuge eines — hier sei das dem Kritiker sonst verpönte Wort erlaubt — sensationellen Vorganges.

Das Auge der Fernsehkamera wurde mit einem Cystoskop verbunden und blickte in die Blase eines Patienten. Das schreibt sich in sechzehn Worten so leicht hin — aber welche dem Laien unbekannte Welt wurde hier plötzlich aufgeschlossen! Schauplatz dieser Expedition war die Hamburger Universitätsklinik Eppendorf "Panorama" — eine Sendung Josef Müller Mareins — hatte einen Urologen zu sich geholt, der die Vorgänge des chirurgischen Eingriffs erläuterte. Das war kein Dozieren, keine Effekthascherei, das war eine sachkundige Führung durch unser physiologisches Selbst. Wer anfangs für ein paar Augenblicke befürchtet hätte, daß jetzt ein peinliches oder gar ekelerregendes Schauspiel vor ihm ablief e, wurde eines Bes r sferen belehrt. Die Blasensteine, die der Operateur hier unschädlich machte, glichen in dieser Vergrößerung einer Körallenbank in einem Tiefseefilm. Man sah, wie auf elektrischem Wege Stein um Stein verödet wurde und zerfiel. Dazu die ruhige Stimme des Chirurgen, dazu die Fragen Müller Mareins, Fragen, diederFernseh Zuschauer in diesem Augenblick unbedingt beantwortet wissen wollte. : Dieser Einblick in eine uns ganz nahe, aber dennoch so fremde Welt war eine nahezu vollendete Public relaüon der medizinischen Wissenschaft, auf die eine Woge des Vertrauens antwortete. Sie wurde nicht einmal durch die unnütze Sondermeldungs Fanfare am Schluß der "Panorama"Sendung gebrochen. G. D. ) Sonntag, 2. März, 20 00 Uhr: Thornton Wilders Schauspiel "Die Alkestiade" ist im Juni vorigen Jahres zum erstenmal in deutscher Sprache gespielt worden: in Zürich- Im Deutschen Fernsehen erscheint das Stück jetzt in der Münchener Inszenierung von Hans Sdrweikart. Die Alkestis spielt Inge Birkmann. Gelegenheit, Js Bundesrepublikaner in die Sowjet- , Zone nicht nur hineinzuhorchen, sondern hineinzuschauen: Die Weltmeisterschaft im Hallenhandball wird aus Ostberlin übertragen, und zwar aus der M?erner Seelenbinder Halle (auch Sonnabend, 8. März. 15 00 Uhr).

Sonntag, 2. März, 11 30 Uhr, WDRUKW: Das Kölner Rundfunk Syiftphonie Orchester spielt unter Joseph Keilberth Mozarts. Symphonie g Moll (KV 550) — 17 15 Uhr, Frankfurt II. Programm: Vom künstlerischen Leben Australiens wissen wir sehr wenig. Die deutschen Bühnen führen, England folgend, zur Zeit "Sommer der siebzehnten Puppe" von Lawler auf. Das Hörspiel "Der Mann, der den Wind ablenkte" von Michael Noonan (übersetzt von Marianne de Barde) scheint, nach der Ankündigung zu urteilen etwas von dem schönen gedämpften Glanz romantischer Moral — und etwas leichtfertige Flucht in den Surrealismus auf zuweisen. Ein Farmer, so heißt es, der seinen Besatz durch Feuer verlor, rettet die Stadt Blueband von der drohenden Feuersbrunst, indem er den Wind beschwört und ablenkt. Das Hörspiel, vom Hessischen Rundfunk in Gemeinschaft mit dem NDR produziert ist von Kurt Reiß inszeniert worden. 19 05 Uhr SFB: Zum 5. Todestage Serge Prokofieffs (4. März) die Fünfte Symphonie BDur (op. 100). Es spielt das Dänische 1 Stsats RadicwSymphonie Orehester unter Erik Tuxen — 20 00 Uhr NDRUKW: Der Amerikaner- Arch Oboler erzählt in zwei Hörspielen zwei Geschichten, die äußerlich nichts miteinander zu tun haben, innerlich aber so sehr zusammengehören, daß der Verfasser ihnen einen gemeinsamen Titel gibt: "Begegnung mit Dir selbst Das erste Hörspiel heißt "Begegnung in Afrika", das zweite "Begegnung auf dem Heimweg" (beide wurden von Ruth Malchow verdeutscht) — 21 00 Uhr RIAS: II: Erich Kästner liest aus seinen Erinnerungen "Als ich ein kleiner Junge war". Der Titel der Sendung lautet "Königsbrücker Straße 48" — 21 55 Uhr München II. Programm: Einer der bedeutendsten Köpfe, die Rußland im 19. Jahrhundert hervorgebracht hat, ist der Historiker, Philosoph und Dichter Wladimir Sergejewitsch Solowjew (1853—1900). Fedor Stepun, der emeritierte Slawist der Münchener Universität, spricht über Solowjew in der Reihe "Zeugnisse des Glaubens" — 22 00 Uhr München II. Programm: Das Berliner, zugleich deutsche, zugleich europäische Theater hat nach dem 1. Weltkrieg eine große Zeit gehabt. Neben Max Reinhardt spielte zum Beispiel auch Leopold Jeßner (geboren in Königsberg 1878, gestorben in Los Angeles 1945) eine entscheidende Rolle. Jeßner, 1919—1930 Generalintendant der Staatlichen Schauspiele, war ein Verfechter szenischer Vereinfachung und symbolischer Mittel (Treppe). Der Bayerische Rundfunk bringt die Sendung "Stilbildner des modernen Theaters — Leopold Jeßner zum Gedächtnis seines 80. Geburtstages". Montag, 3. März, 19 30 Uhr, NDR: Aus der Hamburger Musikhalle wird ein öffentliches Konzert unter Hans Schmidt Isserstedt übertragen. Im Mittelteil wird Ernest Blochs 1916 entstandene Violoncello Rhapsodie "Schelomo" (Salomo) gespielt. Bloch, der schweizerischer Abstammung ist (geboren 1880), lebt seit 40 Jahren in den USA. Solistin des Konzerts ist die amerikanische Cellistin Zara Nelsova — 22 20 Uhr Stuttgart: Das Vegh Quartett spielt Bela Bartöks Quartett Nr l, op. 7. — 22 30 Uhr SWF: Die Sprachverschluderung, an der wir allgemein leiden, zeigt sich kraß auf politischem Gebiet. Dort blühen die Schlagworte und Redensarten. Begreift man die Sprache als ein Spiegelbild unserer geistigen Verfassung (Romano Guardini hat das schöne Wort geprägt: "Die Sprache ist der Mensch noch einmal"), dann können sich Bedenken zu Pessimismus verdichten. Friedrich Sieburg und E. W. Süskind, Mitautoren des "Wörterbuches des Unmenschen" unterhalten sich im Nachtstudio über "Sprache und Politik". — 23 55 Uhr RIAS (auch S März, 23 55 Uhr RIAS II): In der "Lyrik zur Mitternacht" Gedichte von Marie Luise Kaschnitz aus dem Zyklus "Sizilianischer Herbst". Dienstag, 4. März, 16 40 Uhr, WDRUKW: In der Reihe "Das Neue Buch wird 77mal England" von Rudolf Walter Leonhardt besprochen — 20 15 Uhr NDR III. Programm: Der Volkswirt, Soziologe und Kulturkritiker Alexander Rüstow (1933—1950 Professor in Istanbul; jetzt in Heidelberg) hat in sieben Jahren ein dreibändiges Werk "Ortsbestimmung der Gegenwart" mit dem Untertitel "Universalgeschichtliche Kulturkritik" geschrieben. Der Spranger Schüler Hans Wenke (Professor der Pädagogik und Philosophie an den Universitäten Erlangen, Tübingen und Hamburg, 1954 bis 1957 Schulsenator in Hamburg) spricht über Rüstows Arbeit. Die Sendung heißt "Die Freiheit zwischen Ideal und Wirklichkeit" — 20 45 Uhr SWF: Alfred de Musset (1810—1857), einer der führenden Geister der französischen Romantik, hat auf dem Theater einen besonderen Stil entwickelt, das "traurige Lustspiel". Die Verwandtschaft Mussets mit Georg Büchner hat den SWF zu einem Experiment ermutigt: Mussets Komödie "Man spielt nicht mit der Liebe" in den Hauptrollen mit Schauspielern zu besetzen, die kürzlich in "Leonce und Lena" gesprochen haben: mit Oskar Werner, Gertrud Kückelmann und Werner Krauß. Das Stück wird, als "Hörspiel", unter der Regie von Gert Westphal gesendet — 23 35 Uhr München 2. Programm: Schon der Titel der Sendung klingt provozierend: "War Gottfried Benn ein Scharlatan?" Es handelt sich um eine Auseinandersetzung Franz Schonauers mit dem Baseler Literaturhistoriker Walter Muschg (geboren 1898). Mittwoch, S März, 21 15 Uhr, Frankfurt 2. Progr : Unter dem Titel "Ein Goethe für Alle?" spricht Wolfgang Rothe im Abendstudio über den Anteil der Arbeiterschaft an der Kultur. Ausgangspunkt ist eine Tatsache, die zwar offenkundig ist, aber ungern offen behandelt wird — "daß die Anteilnahme der Arbeiter am kulturellen Leben nicht mit ihrer materiellen Angleichung an das Bürgertum Schritt gehalten hat". Donnerstag, 6. März, 20 00 Uhr, Frankfurt 2. Progr : Das Symphonie Orchester des Hessischen Rundfunks spielt unter Karl Böhm Beethovens "Siebente" A Dur (op. 92) — 20 00 Uhr Saarbrücken UKW: Das Hörspiel "Eine Träne des Teuf eis" wird erfreulicherweise endlich wiederholt, weil: 1 sein Autor Rene Clair ist, 2. Helmut Käutner das Stück inszeniert, 3 es mit dem "Grand Prix Italia" ausgezeichnet ist, 4 es — noch umstritten ist, 5 es mit hervorragenden Sprechern besetzt ist, wie dem verstorbenen Albert Florath, mit Käutner, Gisela Peltzer, Hannelore Schroth, Ruth Leuwerik, Klaus Kammer, Carl Kuhlmann und anderen — 20 10 Uhr NDR: Der NDR bringt einen "Monat Internationaler Hörspielkunst", der zugleich interkontinental ist. Von demnordamerikanischenNegerschriftsteller Richard Wright (unter anderem: "Onkel Toms Kinder", "Ich Negerjunge", "Schwarze Nacht") bringt der NDR das Hörspiel "Gott ist anders ". In diesem Hörspiel, das Kurt Heinrich Hansen ins Deutsche übertrug, wird ein junger Neger Babu, wie die Ankündigung lautet, mit der "banalen großstädtischen Zivilisation" (Paris) konfron- , tiert — was zur Tragödie führt (biographische Randbemerkungen: Wright lebt, mit einer Weißen verheiratet, seit 1946 — in Paris). Unter der Regie von Fritz Schröder Jahn spricht der farbige Sänger Lawrence Winters die Rolle des Negers Babu — 20 15 Uhr NDR 3. Programm: Das Köckert Quartett spielt das Dritte Streichquartett von Bela Bartök (1927) — 20 40 Uhr NDR 3. Programm: Siegfried Melchinger führt den Monolog "Sein oder Nichtsein" (Hamlet) in sieben Interpretationen vor. Kainz, Moissi, Bassermann, Olivier, Gaßmann, Barrault und Gründgens sind die Sprecher. In seinem Kommentar will Melchinger den "Wandel der Stimme" innerhalb eines halben Jahrhunderts verdeutlichen.

Freitag, 7. März, 20 00 Uhr, München: Der Bayerische Rundfunk überträgt aus dem Herkules Saal der Residenz in München das VIII. Symphonie Konzert. Unter Leitung von Eugen Jochum spielt das Orchester des Rundfunks Beethoven — 20 15 Uhr NDR, 3. Progr : Professor Dr. Max Born, der 1933 emigrierte und seit