Wien, Ende Februar

Als die Wiener Sascha-Film im Jahre 1948 zu Ehren ihres Gründers, des österreichischen Filmpioniers Graf Sascha Kolowrat, einen Wanderpokal stiftete, ahnte sie wohl nicht, welche Verlegenheit sie damit genau zehn Jahre später heraufbeschwören würde.

Der Sascha-Pokal wurde nämlich ein Erfolg, man glaubte an ihn, im Ausland mehr noch als in der ohnedies skeptischen österreichischen Heimat. Einige Jahre lang konnte man Filme von künstlerischem Rang mit dieser Auszeichnung bedenken. Eine Jury des österreichischen Unterrichtsministeriums entschied sich etwa für den „Engel mit der Posaune“, die „Vagabunden“ oder „Die letzte Brücke“. Der Sascha-Pokal, einem mariatheresianischen Kelch nachgebildet, wanderte von Preisträger zu Preisträger und trug nicht nur Ehre, sondern auch Geld ein.

Seit zwei Jahren aber klappt die Geschichte nicht mehr. Die Preisrichter im Unterrichtsministerium, streng auf künstlerische Maßstäbe bedacht, können einfach keinen österreichischen Film finden, dem sie die heißbegehrte Ehrung zukommen lassen möchten.

Das ist kein Zufall. Wiens Filmateliers sind zumeist Anhängsel der deutschen Produktion, und die deutschen Produzenten machen ihre großen Sachen begreiflicherweise lieber daheim und lassen für den Rosenhügel oder für Sievering mehr die Abschnitzel. Die österreichische Industrie wiederum findet daheim wenig Unterstützung durch die öffentliche Hand, und so haben denn die Heurigenschnulzen und Franz-Josefs-Epen ihr grausiges Imperium aufgerichtet. Diese Kitschplantagen auch noch mit künstlerischen Ehren zu überhäufen – das brachten die Preisrichter im Unterrichtsministerium einfach nicht fertig.

Und nun soll, nach zweijähriger Pause, der Pokal doch wieder verliehen werden! Man hielt sich an den auch in Filmkreisen bestens bekannten Freiherren von Münchhausen und beschloß, sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen. Wenn es keinen künstlerischen Film gibt – so sagte man sich – nun, dann prämiieren wir eben den einträglichsten! Und an kommerziell ergiebigen Filmen besteht ja in Österreich kein Mangel.

Blieb nur die Frage der Preisrichter. Die löste man, indem man die Verleihung von nun an nicht mehr dem Unterrichts-, sondern dem Handelsministerium übertrug. So dokumentierte man, daß der österreichische Film mit sich handeln lasse, und erließ neue Statuten. Von den 15 Preisrichtern der neuen Jury kommen fünf aus der Filmindustrie, fünf aus den einschlägigen Gewerkschaften. Die restlichen fünf stellen Kinobesitzer, Filmwissenschaftler, Filmjournalisten, Unterrichts- und Handelsministerium. Eine todsichere Sache: 12 von 15 Juroren dürften das Auge starr aufs Geschäft gerichtet halten, mögen die restlichen drei noch so viel von Kunst reden. Die Beisetzung des künstlerischen Ehrgeizes sollte in aller Stille vor sich gehen, und es wurde gebeten, von Beileidskundgebungen Abstand zu nehmen.

Inzwischen ist es nun aber doch ruchbar geworden, daß der Wanderpokal ins falsche Ministerium abgewandert ist. Da er aus seinen besseren Jahren noch einen guten Ruf besitzt, darf man gespannt sein, wem er im März zufallen soll. Die neuen Statuten sprechen recht eindeutig davon, daß es der kommerzielle Erfolg ist, der prämiiert werden soll. Otto F. Beer