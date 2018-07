Hamburg als Bankplatz macht in diesem Jahr von sich reden. Nicht nur durch den mutigen Dividendenentschluß der Vereinsbank, sondern auch durch die frühzeitige Bekanntgabe einiger Bilanzen für 1957. Nach der Vereinsbank und der Neuen Sparcasse von 1864 hat jetzt auch die Hamburgische Landesbank – Girozentrale – ihren Abschluß veröffentlicht, und, was besonders vermerkt zu werden verdient, erstmals in einer Pressebesprechung ausführlich erläutert. Generaldirektor Kurt Fengefisch begründete die bislang geübte Zurückhaltung mit dem Umstand, daß die Hamburgische Landesbank als Bank der Freien und Hansestadt Hamburg in einer anderen Weise der Kritik unterliegt, als es bei den übrigen Kreditinstituten der Fall ist. Nun, wer den Geschäftsbericht derHamburgischen Landesbank studiert, dem wird auffallen, daß sorgfältig Bemerkungen, denen man hätte einen politischen Anstrich geben können, vermieden worden sind.

Die Landesbank hat die Aufgabe, die hamburgische Wirtschaftspolitik zu fördern, und zwar nach Entscheidungen, die von politischen Instanzen gefällt werden. Aus diesem Gesichtswinkel hat man die Arbeit des Instituts zu beurteilen, dessen Möglichkeiten, eine eigene Bankpolitik zu treiben, durch die besondere Aufgabenstellung weitgehend eingeengt sind. Daß es der Landesbank gelungen ist, die verschiedenen wirtschaftspolitischen Aktionen der Hansestadt in einen nach Bankgrundsätzen verantwortbaren Rahmen zu bringen, kann ihr nach dem Abschluß für 1957 mit gutem Gewissen bescheinigt werden.

Angesichts der um 16,8 (8,4) v. H. auf 1,485 Mrd. DM gestiegenen Bilanzsumme mag das Stammkapital von unverändert 20 Mill. DM als ungewöhnlich niedrig erscheinen. Aber bei einer Landesbank gelten besondere Maßstäbe. Vorweg ist zu sagen, daß für die Verbindlichkeiten der Bank neben ihrem Vermögen die Freie und Hansestadt Hamburg . unbeschränkt haftet. Aber das entbindet natürlich nicht von der Notwendigkeit, Bilanzsumme und Eigenkapital in eine vernünftige Relation zu bringen. Nur läßt sich das hier nicht über eine Erhöhung des Eigenkapitals erreichen, weil der Alleinaktionär, die Hansestadt, nur unter großen Schwierigkeiten bereit sein würde, neues Kapital (aus dem Etat) bereitzustellen. Um so wichtiger ist die Rücklagenbildung, von der im Geschäftsjahr 1957 wieder in großem Umfange Gebrauch gemacht worden ist. Die offenen Rücklagen haben sich um insgesamt 5,5 Mill. auf 23,5 Mill. DM erhöht, so daß das haftende Eigenkapital der Bank jetzt 43,5 Mill. DM beträgt. Gleichzeitig, so sagte Generaldirektor Fengefisch auf der Pressekonferenz, sei die Bank keineswegs bescheiden in der Bildung stiller Reserven gewesen. Das spricht nicht nur für eine vorsichtige Geschäftspolitik, sondern auch für eine ausgezeichnete Ertragslage. Dabei darf man natürlich nicht vergessen, daß die Rücklagenbildung dadurch begünstigt wird, daß die satzungsmäßige Höchstdividende nur fünf v. H. beträgt. Für die Beurteilung der Ertragsverhältnisse muß man wissen, daß 60 v. H. des Geschäfts langfristig sind, daß die Landesbank kein kostspieliges Filialnetz unterhält und im wesentlichen den „kostensparenden“ Großkredit pflegt. Die sogenannte Bedarfsspanne (Teil der Zinsspanne, die zur Deckung der Unkosten dient) beträgt deshalb bei der Landesbank nur 0,83 v. H.

Typisches Merkmal der Bankbilanzen für 1957 ist die ungewöhnliche Liquidität, hervorgerufen durch die hohe Einlagensteigerung. Dadurch konnten die berechtigten Wünsche der Kundschaft im kurzfristigen Kreditgeschäft natürlich reibungslos erfüllt werden. Im mittel- und langfristigen Geschäft flossen die Mittel erst im letzten Quartal reichlicher. Dennoch hat sich das Hypothekengeschäft der Bank im vergangenen Jahr letztlich doch noch einigermaßen befriedigend entwickelt. Der Umlauf eigener Schuldverschreibungen nahm um 39,6 Mill. auf 190,5 Mill. DM zu (darunter sind 20 Mill. DM für den Schiffbau). Der weitaus größere Teil der langfristigen Mittel (um 8,4 auf 409,3 Mill. gestiegen) wurde in der Vergangenheit jedoch über aufgenommene Darlehen beschafft.

Gegenwärtig stehen für den Wohnungsbau im hamburgischen Raum ausreichend Mittel zur Verfügung (sowohl 1. Hypotheken als auch Darlehen staatlicher Stellen). Der Engpaß liegt jetzt in erster Linie bei der Beschaffung der Baugrundstücke. Die Verwaltung der Hamburgischen Landesbank glaubt nicht, daß hier eine Erleichterung durch Freigabe der Grundstückspreise zu erreichen sein wird. K. W.