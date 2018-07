Wer also, verärgert und verbittert über die riesenhaften Dimensionen der Globalzahlen in der Rubrik „öffentliche Vermögensbildung“ einschneidende Änderungen eines (offenbar...) unerträglich gewordenen Zustandes fordert, muß sich ja wohl der Mühe unterziehen, genau zu sagen, welche Sachverhalte er mit seiner Kritik eigentlich meint. Das heißt also, mit anderen Worten: welche Gesetze geändert, welche Etatspositionen in diesem oder jenem der öffentlichen Haushalte drastisch zusammengestrichen werden sollen. Solange solche ins konkrete Detail gehenden Vorschläge fehlen, bleibt die Kritik an dem – angeblichen – Übermaß der Vermögens- oder Ersparnisbildung der öffentlichen Hand ein rein deklamatorisches Vorhaben ohne jede praktische Konsequenz. Wer, mitten im öffentlichen Leben stehend, keine konkreten Vorschläge zu machen hat, welche „vermögenswirksamen“ Ausgaben der öffentlichen Hand nun in concreto eingeschränkt werden oder ganz in Fortfall kommen sollen, und wer somit nichts Besseres zu tun weiß, als gegen eine statistische Rubrik zu Felde zu, ziehen, der muß sich ja wohl den Vergleich mit dem gegen Windmühlenflügel anreitenden Don Quichotte gefallen lassen... wobei der Ritter von der traurigen Gestalt immerhin noch seine gesunden Glieder aufs Spiel setzte, während unsere Finanzkritiker von heute bei ihrem Vorhaben noch nicht einmal einen Schlag aufs Maul zu riskieren haben ...

Daß diese unsere letzten Bemerkungen nicht an die Adresse amtierender Bundesminister gerichtet sind, braucht wohl kaum ausdrücklich betont zu werden. Aber mitunter läßt sich ein leichtes Kopfschütteln ja doch nicht unterdrücken, wenn man hört oder liest, mit welchem Stimmaufwand und welcher Emphase etwa Minister Etzel und Minister Lindrath „gegen die in letzter Zeit immer stärker angeschwollene Vermögensbildung des Staates“ wettern, die bereits 40 v. H. ausmachen soll (so Minister Etzel), oder gar 49 v. H. (so Lindrath, in seiner Kieler Rede vom 20. Februar, die unter dem verblüffenden Motto „Nie wieder Juliusturm!“ gestartet wurde – ganz so, als ob das Thesaurieren heute unsere größte Sorge sei!). Wenn es der Herr Bundesfinanzminister (loco citato) als „das Ziel der Regierung“ bezeichnete, die Vermögensbildung des einzelnen Staatsbürgers mehr als bisher zu fördern, so klingt das gewiß recht eindrucksvoll. Wir sind auch sehr damit einverstanden, daß dieses Ziel auf Kosten des weiteren Vermögenszuwachses bei der öffentlichen Hand erfolgen soll – aber wo im neuen Bundeshaushalt findet sich der geeignete Ansatz hierfür? Vorläufig soll die staatliche Kredithilfe für den sozialen Wohnungsbau ja noch verstärkt und keinesfalls abgebaut werden. Also werden die Zahlen in der Rubrik „öffentliche Vermögensbildung“ noch immer mehr anwachsen: „bis auf weiteres“, nämlich bis unsere Politiker sich dain entschließen, Abstriche von dem einen oder dem anderen großen Einzelkosten vorzunehmen, die in der Rubrik enthalten sind und deren ständige Zunahme nicht (wie bei den meisten kleineren Posten) absolut zwangsläufig ist. Solche großen Einzelposten sind die Wohnungsfinanzierung und die Reservenbildung in der Rentenversicherung. Als einer der kleineren abbaufähigen Einzelposten käme dann noch (in der Größenordnung von vielleicht zwei Mrd. DM) der – auf mehrere Jahre zu verteilende – Abbau des industriellen Vermögens der öffentlichen Hand in Frage – also die Privatisierungsaktion.

Damit kommen wir zu den Ausführungen, die der Herr Bundesschatzminister kürzlich in Kiel gemacht hat. Für ihn ist es, ein „unbehaglicher Gedanke“, daß irgendwelche demnächst zu erwartenden Erlöse aus der Privatisierung von Erwerbsunternehmungen des Bundes „bei der Deckung von Haushaltslücken verschwinden könnten“. Aber wie sollen diese Erlöse denn sonst verwandt werden? Sie gehören doch, ihrem Wesen nach und dem Wortlaut der gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, in die Deckungsmittel für „werbende“ (vermögenswirksame) Ausgaben des Extraordinariums, wo sie dazu verhelfen, den Anleihebedarf zu verringern ... Was Herr Lindrath vorschlug, ist die Bildung eines weiteren Sonderfonds (des wievielten nun eigentlich?), aus dem (neben Mitteln zur Wissenschafts- und Wissenschaftlerförderung) speziell Kredite und Zuschüsse an den Mittelstand gegeben werden sollen, und zwar „möglichst zu marktgerechten Zinsen.“

Das alles erscheint noch nicht hinreichend durchdacht. Nach geltendem Recht müssen die Erlöse aus dem Verkauf staatlicher Vermögensteile wieder vermögenswirksam angelegt, dürfen also nicht in Form von Zuschüssen an den Mittelstand oder an sonstwen gegeben werden. Das ist der erste Einwand. Der zweite betrifft das Ausleihen dieser Erlöse als Kredite zur Mittelstandsförderung – wobei sie also (künftig) unter „Darlehn“ zu buchen wären, anstatt (wie bisher) unter „Erwerbsvermögen des Bundes“: ohne damit aus der Gesamtrubrik „Bundesvermögen“ herauszufallen. Diese Gesamtrubrik wird, wenn man nach Lindraths Rezept verfährt, per Saldo immer noch weiter anwachsen: so lange nämlich, wie die werbenden („vermögenswirksamen“) Ausgaben des Bundes aus laufenden Steuereinnahmen gedeckt werden, anstatt aus Anleihemitteln oder (noch besser!) aus den Erlösen, die beim Verkauf von Teilen des im Bundesbesitz liegenden Erwerbsvermögens angefallen sind. Nur so „wird eine Harke draus“: denn nur so ist es möglich, den Anteil der laufenden Steuereinnahmen an der zur Deckung der Ausgaben des Bundes erforderlichen Gesamtsumme zu senken.