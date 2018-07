Inhalt Seite 1 — Rom: Der Schuß ging fehl Seite 2 Auf einer Seite lesen

R.W., Rom, im Februar

Der in Italien seit Jahren wogende Streit um die Funktionen der italienischen Wertpapierbörse hat seine grotesken Seiten. Die einen fragen: Hat die Börse der Tummelplatz oder gar das exklusive Jagdrevier einiger dreister Spekulanten zu sein, die in verantwortungslosem Draufgängertum. eine große Anzahl Mitläufer schädigen oder gar ruinieren? – Oder aber, so sagen die anderen: Soll sich diese Spekulation tunlichst auf jene beschränken, die dank richtiger Einschätzung der Entwicklungschancen großer und mittlerer Unternehmen der Spekulation Sinn, Richtung und Ziel geben und sie damit volkswirtschaftlich nützlich werden lassen?

Eigentlich liegt die Antwort auf der Hand, und die italienische Volksvertretung tat vielleicht recht daran, daß sie mit dem über die Grenzen des Landes hinaus bekanntgewordenen Artikel 17 der Ergänzungsbestimmungen zum Gesetz über die gerechte Verteilung der Steuerlasten der wüsten, die Kurswirklichkeit der Aktien verfälschenden Spekulation einen Riegel vorschob.

Gerechte Verteilung der Steuerlasten? – Unwillkürlich fragt sich der Leser: Was hat, strenggenommen, die auch schon mit Rücksicht auf die Teilnahme Italiens am Gemeinsamen Markt erforderliche Gesundung des Börsenbetriebes mit der Steuerreform zu tun? Im wesentlichen besagt dieser Artikel 17, daß die Börsenmakler und -kommisionäre ein behördlich abgestempeltes und beglaubigtes Buch zu führen haben, in dem täglich alle Geschäfte unter genauer Angabe der Auftraggeber, Verkäufer wie Käufer, der derauf bezüglichen Sorten, Mengen und Nominalwerte der Effekten, ferner des Datums der Operationen und der Preise verzeichnet werden müssen.

Da ist von der beabsichtigten Sanierung der Effektenbörse nicht die Rede. Und als vor Jahren der damalige sozialdemokratische Finanzminister Tremelloni den Gesetzentwurf mit dem Artikel 17 einbrachte, erst recht aber, als im Dezember 1955 die Kammer nach dreitägiger Beratung den Entwurf annahm, wurde nur von der Notwendigkeit einer scharfen steuerlichen Erfassung der bislang dem Fiskus entgangenen Spekulationsgewinne gesprochen und geschrieben. War es Zufall oder Schicksal, daß bei der Kammerabstimmung fast alle liberalen Abgeordneten fehlten und, schlimmer für die Gegner des Gesetzentwurfs, auch die Christlichen Demokraten die Sitzungen „schwänzten“, so daß sich in erster Linie die Kommunisten Togliattis und die Linkssozialisten Nennis das Verdienst für das endliche Zustandekommen des Gesetzes zuschreiben konnten? Damals posaunten die Zeitungen der äußersten Linken den wohlgelungenen „Großangriff gegen das volksfeindliche steuerpflichtige, aber steuerflüchtige Finanzkapital“ aus und waren des Erfolges ihres „Geniestreichs“ gegen die „Volksausbeuter“ froh.

Die Frage blieb nur, ob die im Rahmen der noch im Zuge befindlichen Steuerreform erlassenen Ergänzungsbestimmungen, allen voran der anstößige Artikel 17, dem Fiskus den Säckel füllen halfen. Offenbar war dies nicht der Fall: mit einem Schlage hörten fast alle Termin- und Reportgeschäfte auf. Die Börsenmakler hatten kaum Gelegenheit, ihre „behördlich abgestempelten und staatlich beglaubigten Bücher“ in zunehmendem Umfang zu führen und damit ihre spekulativen Auftraggeber dem Fiskus auszuliefern. Fast könnte man hier von der „Methode Coué“ reden, von dem „Gesetz der das Gegenteil bewirkenden Anstrengung“. Denn der Finanzminister ging leer aus, ebenso leer wie die einstigen Großspekulanten, die lieber auf gedeckte und ungedeckte Zeitkäufe, auf Report- und Deportgeschäfte und die einst in Italien über Gebühr beliebten Spekulationsmanöver verzichteten, als daß sie dem Fiskus Einblick in ihre Finanzgeschäfte gaben und neue steuerliche Zugriffe provozierten.

Statt dessen geschah etwas ganz anderes, etwas, was vom spitzfindigen Finanzminister und vom durch Sachkenntnis wenig belasteten Parlament ursprünglich kaum beabsichtigt war. Das jähe Abreißen der wilden Spekulation seit etwa anderthalb Jahren hat der italienischen Börse ihre eigentliche, volkswirtschaftlich notwendige und nützliche Bestimmung zurückgegeben: sie ist wieder ein die kleinen und mittleren Sparer anziehender Investitionsmarkt, der statt fiktiver und schwankender Kurse sichere Aufwärtsbewegungen zeigt und gerade deshalb seine zunehmende Anziehungskraft ausübt. Die Zahl der Sparer auf lange Sicht ist erheblich gewachsen.