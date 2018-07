Schon bei der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das vorhergehende Jahr hatte das Haus Siemens keinen Zweifel an seiner Überzeugung gelassen, daß die seit der Währungsreform erreichten jährlichen Zuwachsraten von jeweils mehr als 20 v. H. nicht mehr beibehalten werden könnten. Der damals in der konsolidierten Bilanz ausgewiesene Gesamtumsatz der beiden Stammfirmen Siemens & Halske AG und Siemens – Schuckertwerke AG und der Tochtergesellschaften mit einer Mindestbeteiligung von 50 v. H. – im wesentlichen also der Siemens-Reinigerwerke AG, der Siemens-Bauunion GmbH, der Deutschen Grammophon GmbH, der Vacuumschmelze AG und der Siemens-Planiaverke AG – in Höhe von 2,620 Mrd. DM hatte das Ergebnis des Vorjahres noch um 17,4 v. H. übertroffen. Für 1956/57 (30. 9.) hatte die Geschiftsleitung eine weitere scharfe Abflachuag der Wachstumskurve bis auf fünf bis acht v. H. erwartet. Der nunmehr vorliegende Bericht für dieses Jahr weist einen Gesamtumsatz von 2,84 Mrd. DM aus, was einer Zunahme um 8,8 v. H. entspricht. Dieses Ergebnis wurde trotz teilweise sehr unterschiedlicher Entwicklung erreicht. Beispiel: Umsatzzunahme um 40 v. H. im Schallplattengeschäft, Rückgang um 20 v. H. bei der Bauunion.

Die entscheidenden Veränderungen kommen weniger in dem etwa halbierten Umsatzplus zum Ausdruck, als in der Tatsache, daß sich in vorangegangenen Jahr Inlands- und Auslandsgeschäft noch fast die Vaage gehalten hatten, während im abgelaufenen Jahr die Zuwachsrate im Inland nur noch knapp vier v. H., im Export dagegen über 26 v. H. betrug. Damit hat sich gleichzeitig der Exportanteil am Gesamtumsatz der beiden Stammfirmen (2,590 Mrd. DM) von 25 auf 26 v. H. erhöht. Für das laufend: Geschäftsjahr erwartet das größte Unternehmen der deutschen Elektroindustrie, wie Dr. Adolf Lohse vom Vorstand vor der Presse erläuterte, „bei gleichbleibenden Umständen in der Preisgestaltung“ eine weitere Abflachung der Aufstiegskurve auf höchstens fünf v. H., was einer geraden Fortsetzung der Linie des letzten Jahres entspräche.

Nun ist man im Hause Siemens, jedenfalls bisher, alles andere als besorgt über dieses ruhigere Tempo. Das langsamere Wachstum wird nicht etwa als Zeichen einer Krise, sondern als zunehmende Normalisierung nach Jahren eines geradezu hektischen Aufstiegs gewertet. Dabei seien die gesunden Maßstäbe zeitweilig in Vergessenheit geraten, was trotz Automition und Mechanisierung manche Investitionsgüter-Industrien endlich zur Kenntnis nehmen sollten. Nach den Vorstellungen bei Siemens ist jetzt die Zeit gekommen, um die Früchte der zahlreichen materiellen und technischen Anstrengungen zu ernten. Zum ersten Male seit 1948 sind die 210 Mill. DM Mehreinsatz der beiden Stammfirmen mit Investitionen erreicht worden, die erheblich niedriger als in den vergangenen Jahren waren. Ebenfalls zum ersten Male rückläufig waren laut konsolidierter Bilanz nicht nur die Bankschulden, die von 528 auf 449 Mill. DM zurückgingen, sondern dank intensiver Rationalisierung auch die Warenbestände, die sich von 812 auf 771 Mill. DM verringerten. Wenn demgegenüber die Außenstände um rund 110 auf 710 Mill. DM anstiegen, so drücken sich darin die Zunahme des Exportes und die dabei eingeräumten längeren Zahlungsfristen aus. Dabei unterstreicht der Geschäftsbericht ausdrücklich die stärkere Zurückhaltung gegenüber großen Auslandsaufträgen zu ungünstigen Bedingungen.

Die Zuversicht in die künftige Entwicklung umriß Dr. Lohse unter anderem mit dem Hinweis, daß Siemens trotz der bereits erkennbaren Kostensteigerungen und anderen Risiken vorläufig keinen Grund sieht, die Preise zu erhöhen. Ein Erfolg der Rationalisierung! Aller Voraussicht nach ist zunächst auch weder eine Kapitalerhöhung noch ein Schritt auf den Anleihemarkt erforderlich. Die mit Beginn des neuen Geschäftsjahres wirksam gewordene Konzentration der gesamten Konsumgüterfertigung beider Stammhäuser bei der neugegründeten Siemens-Electrogeräte AG wird als ein vielversprechender Faktor angesehen. Siemens hat in den Nachkriegsjahren das Konsumgütergeschäft, das jetzt etwa ein Zehntel des Gesamtumsatzes der Stammfirmen ausmacht, zunächst zurückgestellt. Künftig soll es aber „mit Liebe“ betrieben werden. Bei gleichrangigen internationalen Unternehmen, z. B. der General Electric Comp., beträgt dieser Anteil rund 30 v. H.

Nutznießer der Konsolidierung des vergangenen Jahres werden nicht zuletzt die Siemens-Aktionäre sein. Der HV am 28. 2. wird außer der um ein auf zehn v. H. erhöhten Dividende ein Bonus von zwei v. H. vorgeschlagen. Da jetzt erstmalig das volle AK von 448 Mill. DM bei Siemens & Halske und von 300 Mill. DM bei Siemens-Schuckert gewinnberechtigt sind, mußten die Reingewinne erheblich höher ausfallen. Sie betrugen bei Siemens & Halske 55‚6 (i.V.29,8) Mill. DM, bei Siemens-Schuckert 37‚9 (24,3) Mill. DM, wovon 53,8 bzw. 36,0 Mill. DM zur Ausschüttung bestimmt sind. Nach der konsolidierten Bilanz, deren Summe auf 2,716 (2,580) Mrd. DM stieg, verfügte der Konzern am Stichtag u. a. über ein Anlagevermögen von 647,6 (590,7) Mill. DM, über Warenbestände von 822,1 (863,7) Mill. DM, Außenstände von 709,9 (599,6) Mill. DM und liquide Mittel einschl. Wertpapiere von 334,6 (361,8) Mill. DM. Bei den Passiven wurden die Rücklagen auf 277,6 (232,3) und die Rückstellungen einschl. Pensionskasse auf 584 ‚7 (497,1) Mill. DM aufgefüllt. Die gesamten Verbindlichkeiten, darunter die Siemens & Halske-Anleihe von 1954 in Höhe von 103 Mill. DM, stiegen trotz des erwähnten Abbaues der Bankschulden infolge des größeren Geschäftsumfanges auf 1,911 (1,850) Mrd. DM. G. G.