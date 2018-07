Inhalt Seite 1 — „Zweifrontenkrieg“ des Filmkritikers Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das gute Geschäft mit einer schlechten Sache bleibt nicht gut. Irgendwann merken die Leute, daß die Sache schlecht ist. Irgendwann wollen sie Besseres. Auf die Dauer ist die gute Sache rentabler. ... in jedem Sinne und nicht nur im Film. Gunter Groll

Zu den verheerenden Irrtümern gehört die Auffassung, daß beim Kritiker die Zunahme an Wissen mit der gleichzeitigen Abnahme an Naivität unlöslich verknüpft sei. was sollte man schon ohne Naivität beim Kunsterlebnis machen? Wie sollte man sich dann vor einem völlig sterilen Rationalismus schützen?

Mit der Filmkritik ist es besonders schlecht bestellt, weit schlechter als zum Beispiel mit der Musickritik, für die die theoretischen Fächer nicht als bedrohlich gelten. Die Filmkritik ist in hohem Maße geistiger Reflex auf den Einzelfall, sie ist vorwiegend Geschmacksurteil. Eine Maxime, die Lessing am Theater entwickelt hat, die aber auf den Film und andere Künste anwendbar ist, wird zumeist mißachtet: „Der wahre Kunstrichter folgert keine Regeln aus seinem Geschmack, sondern hat seinen Geschmack nach den Regeln zu bilden, welche die Natur der Sache fordert.“

Bücher, die auf dem Gebiet des Films eine Erforschung der „Natur der Sache“ ermöglichen, werden im allgemeinen nur flüchtig oder gar nicht gelesen. Wer kennt schon die Arbeiten von Rudolf Arnheim, Béla Balazs oder Ernst Iros, dem größten Systematiker, den die Welt des Films bisher besessen hat? Es gibt, wie folgende Veröffentlichung zeigt, freilich erfreuliche Ausnahmen:

Gunter Groll: „Demnächst in diesem Theater“; Süddeutscher Verlag, München; 63 S., 3,– DM.

Das Büchlein ist der erweiterte Essay, den der Verfasser seiner Kritiken-Sammlung „Magie des Films“ als Einleitung vorangestellt hat. Groll hat es schwer, wie fast jeder Kritiker. Er führt einen geistigen Zweifrontenkrieg. Er hat nicht nur seinen Gegenstand Film zu verteidigen, sondern zugleich auch das Mittel der Verteidigung selbst, nämlich die Kritik.

Groll leidet keinen Mangel an Zivilcourage. Er hat den Mut zur Wahrheit und zur Gewissensentscheidung – einen Mut, der nicht nur das Niveau der Kritik, sondern unser gesamtes geistiges Leben bestimmt. Zu den Forderungen, die Groll, solchermaßen besonders berechtigt, an den Kritiker richtet, gehört die „Identität seiner persönlichen Meinung mit seiner öffentlich geäußerten“. Eine Banalität? Heute leider keineswegs.