Von Tag zu Tag nimmt die internationale Schiffahrtsflaute einen größeren Umfang an. Die als Folge der weiterhin sinkenden Seefrachten stillgelegte Tonnage beläuft sich jetzt bereits auf 5 Mill. t Tragfähigkeit; davon entfallen allein 3 Mill. t auf Tanker. Bei den Reedern In aller Welt scheint sich jetzt endlich die Überzeugung durchzusetzen, daß die in den letzten Jahren forcierte Neubauwelle eine gründliche Fehleinschätzung der künftigen Entwicklung war. Nun bemühen sich viele Reeder bei den Werften um das Annullieren einer großen Reihe von Neubauaufträgen, die offensichtlich etwas zu großzügig erteilt worden sind.

Das vergangene Wochenende stand im Zeichen einer Serie von Messeeröffnungen. Neben der Frühjahrsmesse in Leipzig begannen in Frankfurt die Internationale Frühjahrmesse, in Offenbach die Lederwarenmesse, In Köln die Hausrat- und Eisenwarenmesse und in Düsseldorf als erste deutsche Veranstaltung dieser Art die Fachmesse für das Verpackungswesen. Eine erste beruhigende Feststellung: Auf den westdeutschen Messen sind keine nennenswerten Preisänderungen festzustellen; die Absatzmöglichkeiten werden trotz einer Verlangsamung des Umsatzaufschwungs nach wie vor optimistisch beurteilt. Daß diese Auffassung ihre Berechtigung hat, zeigte bereits die Nürnberger Spielwarenmesse, die zum erstenmal mit Internationaler Beteiligung abgehalten wurde und sehr befriedigende Umsätze. brachte.