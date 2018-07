Das gefällt dem König Gast heißt eine Sonderschau auf der internationalen Fachmesse für die nordische Gastronomie, die zum 32. Mal vom 6. bis 12. März in Hamburgs Ausstellungspark „Platten un Blomen“ stattfindet. Hunderte von Reisenden und Touristen haben sich an dieser Schau beteiligt und der Ausstellungsleitung geschrieben, was ihnen als Gästen besonders nett und aufmerksam erschien. Vielen gefielen die „kleinen Helfer“: zum Beispiel das Stopftwist-Kärtchen an der Wand mit Nadeln und Druckknöpfen, geschickt neben dem Spiegel plaziert. Oder jene „kleinen Überraschungen beim Empfang oder vor dem Schlafengehen“, die „Betthupferl“: ein paar Bonbons, ein Stückchen Schokolade oder eine Apfelsine auf den Nachttisch gelegt, zusammen mit einer Karte: „Eine gute Nacht wünscht Ihnen, lieber Gast, Ihr Hotelier Gustav Meyer.“ Auch der Gruß mit einem Glückspfennig eines dänischen Gastronomen erfreute. Daß der Gast später gern vorzeigt, wo er wohnte, weiß man nicht seit gestern. Aber es müssen ja nicht immer Ansichtskarten sein (die ein aufmerksamer Gastronom sehr gern, manchmal sogar frankiert, auf den Schreibtisch legt), sondern der Gast, der eine reizende kleine Schale erhielt, wußte es zu schätzen. Sehr aufmerksame Hoteliers schicken ihren Gästen sogar Glückwunschkarten zu Neujahr. Selbst die Papierserviette mit Kreuzworträtseln, die neben dem Frühstücksteller lag, gefiel einem Hotelbesucher so sehr, daß er sie als Souvenir einsteckte. Mancher Hotelier wäre froh, wenn der Gast nur die Serviette und den Aschbecher mitnähme – und nicht auch das silberne Besteck.

So haben also Reisende, die im In- und Ausland für diese kleinen Freundlichkeiten ein Auge hatten, genug Anregungen gegeben, wie dem Gast noch mehr geschmeichelt werden kann. Auch die Wäscheklammern und Leinen zum Trocknen der Nylons oder das Schild „Bitte, Ruhe – ich schlafe“, das man vor die Tür hängen kann, wurden als verständnisvoller Kundendienst gerühmt. Einen halben Pfennig bis zu einer Mark kosten diese Aufmerksamkeiten, und der Gast verläßt sein Hotel mit einer lieben Erinnerung, die ihn darüber hinwegtrösten soll, daß die Bedienung heute häufig sehr viel weniger aufmerksam ist, als Folge des Personalmangels. Günther Specovius