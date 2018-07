Von Lothar Summerer

Otto A. Friedrich („Phönix-Friedrich“), ein ausgezeichneter Kenner der Wirtschaftsverhältnisse in den USA, hat schon vor längerer Zeit, nämlich Mitte 1954, in seinem Vortrag vor den Technischen Händlern, die folgenden bemerkenswerten Ausführungen gemacht: „Mir ist der amerikanische Rechtsschutz gegen Diskriminierungen im Wettbewerb aus der Praxis bekannt. Unter Diskriminierungen sind Unterbietungen (Preisnachlässe) zu verstehen, die den einen Abnehmer unbillig vor dem anderen bevorzugen. Wer weiß, wie ernst die Amerikaner dieses Problem nehmen, der weiß auch, welch gewaltigen Behördenapparat sie für diese Aufgabe einsetzen. Deshalb habe ich 1949 Minister Erhard nahegelegt, die Verhältnisse in Amerika durch eine Studien-Kommission untersuchen zu lassen, um sich ein Bild davon zu machen, wie ein Land, das durch Wettbewerbsfreiheit groß geworden ist, diese Dinge gesetzlich und institutionell auf Grund jahrzehntelanger und zeitweilig sehr bitterer Erfahrungen geregelt hat. Professor Erhard ist meiner Anregung gefolgt und hat eine Kommission nach drüben geschickt, die einen ausführlichen Bericht erstattet hat. Leider sind aus diesen Erkenntnissen keinerlei Folgerungen für die Gestaltung der deutschen Wettbewerbsgesetzgebung gezogen worden.“ – Soweit die Ausführungen von Generaldirektor Otto A. Friedrich. Wir glauben, daß es sich sehr bald notwendig machen wird, das Versäumte nachzuholen, und die jetzige „hinkende“ Kartellgesetzgebung der Bundesrepublik auf zwei einigermaßen brauchbare Beine zu stellen, damit sie den Marsch in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft antreten kann. Deshalb haben wir einen der besten Sachkenner der Materie, Herrn Rechtsanwalt Dr. Lothar Summer (Düsseldorf), um eine Darstellung des Sachverhaltes gebeten, die allerseits interessieren dürfte.

Das wettbewerbliche Prinzip der Nichtdiskriminierung hat in USA seinen ersten gesetzlichen Niederschlag schon verhältnismäßig kurze Zeit nach Einführung der Antitrustgesetzgebung (1890) im Verbot der Preisdiskriminierung durch den Clayton Act (1914) gefunden. Darüber hat, wenn ich recht weiß, erstmalig Prof. J. Hirsch einem größeren deutschen Publikum berichtet, und zwar in seinem 1926 erschienenen Buch „Das amerikanische Wirtschaftswunder“. In dem Abschnitt „Die besonderen Triebkräfte der amerikanischen Industriewirtschaft“ wird die Bedeutung dargelegt,die dem Verbot der Preisdiskriminierung zur Sicherung fairer Konkurrenzmethoden zukommt. Danach hat das amerikanische Wirtschaftswunder das Verbot der Preisdiskriminierung zur notwendigen Voraussetzung seiner Entstehung und zur unerläßlichen Bedingung seines Bestandes. Die Feststellung die Prof. Hirsch damals über die Stellung des Verbots der Preisdiskriminierung in der Antitrustgesetzgebung und über seine Rolle für die US-Wirtschaft traf, dürfte grundsätzlich in gleicher Weise für das westdeutsche „Wirtschaftswunder“ gelten. Bei uns ist nämlich seit 1948 in einer von Jahr zu Jahr zunehmenden Zahl von Branchen die preisliche Nichtdiskriminierung, mehr oder weniger entsprechend dem amerikanischen Vorbild, vertraglich vereinbart worden.

Seine jetzt gültige Fassung hat das Diskriminierungsverbot in USA durch die den gesetzlichen Tatbestand erweiternde Novelle des Robinson Patman Act (1936) erhalten. Für alle Marktbeteiligten ist danach unter Verbot gestellt, Käufer gegenüber anderen Käufern ein und derselben Ware ohne sachlich gerechtfertigten-Grund in der Preisstellung. offen oder versteckt zu begünstigen (durch Nachlässe, in bar oder naturaliter, Sonderpreise, Rabatte, Provisionen, Gutschriften usw.), sofern durch die unterschiedliche Behandlung eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs entweder zwischen dem diskriminierenden Verkäufer und anderen Verkäufern oder zwischen dem begünstigten Käufer und anderen (diskriminierten) Käufern eintreten kann.

Eine rechtswidrige Preisdiskriminierung liegt namentlich dann nicht vor, wenn unterschiedliche Preisstellungen oder Preisdifferenzen durch die Ungleichartigkeit der Käufer, insbesondere durch deren unterschiedlichefunktionelle Leistungen (Angehörige verschiedener Handelsstufen) oder durch die Nichtvergleichbarkeit (Nichtäquivalenz) der betreffenden Geschäfte, durch Kostenersparnisse (etwa infolge unterschiedlicher Vertriebsgestaltung, Abnahmemengen) oder durch den Eintritt in niedrigere Preise – die jedoch ihrerseits nicht diskriminatorisch sein dürfen – anderer Verkäufer bedingt ist.

In praxi ist das Verbot der diskriminatorischen Preisbegünstigung weitgehend gleichbedeutend mit einem Verbot der Eigenunterbietung, nämlich der Unterbietung der eigenen Listen- oder Normalpreise, gleichgültig, welcher Wirtschaftsstufe der Verkäufer angehört. Er hat und behält die Freiheit, seine Preise jederzeit nach eigenem Belieben festzusetzen, zu erhöhen oder zu ermäßigen – jedoch ist er gehalten, dies jeweils auf der ganzen Linie zu tun. Im besonderen darf der Verkäufer sonach keinesfalls zu willkürlichen, gezielten, punktuellen Unterbietungen der eigenen Preise schreiten.

Was die Zulässigkeit der Abweichung von den eigenen Preisen im Fall des Eintritts in niedrigere Konkurrenzpreise anlangt, so stellt dieser Rechtfertigungsgrund das kompetitive – einer Erstarrung des Preisniveaus entgegenwirkende – Element der gesetzlichen Norm dar. Verboten ist nur die aggressive Diskriminierung: die defensive Diskriminierung dagegen ist ausdrücklich als rechtmäßige wettbewerbliche Handlung anerkannt. Der gesetzliche Tatbestand der Diskriminierung verbindet infolgedessen höchsten normativen Wert mit äußerster Flexibilität und Elastizität der Anwendbarkeit.