Die Offensive gegen den Konjunkturpessimismus – betont geführt vom Bundeswirtschaftsminister und den Banken – hat zu einer Beruhigung der Lage auf dem Aktienmarkt geführt. Entscheidend wird es nun darauf ankommen, die Änderungen bei der Körperschaftsteuer noch rückwirkend ab 1. Januar 1958 in Kraft zu setzen. In der Sache sind Bundeskabinett und Bundesrat nicht mehr weit auseinander: das Kabinett bleibt bei seinen Vorschlägen: Körperschaftsteuersatz für ausgeschüttete Gewinne 11 v. H., für einbehaltene Gewinne 47 v. H., beides ohne Notopfer Es besteht große Aussicht, daß diese Regelung vom Bundestag angenommen wird. Ist das der Fall, dann erscheint ein "gemäßigter" Dividendenoptimismus auch dann angebracht, wenn sich die Ertragssituation bei den Unternehmen schwieriger als bisher gestalten sollte. Das ist an und für sich eine ganz klare Rechnung, die Grundlage für die feste Haltung der Aktienmärkte in den ersten Wochen dieses Jahres war. Daß diese Aufwärtsentwicklung einmal aufhören mußte, ist ebenso selbstverständlich wie die nach jeder "Hausse" zu beobachtende Tatsache, daß sich das Kursniveau niemals auf Basis der erreichten Spitzenkurse zu stabilisieren pflegt.

Es ist allerdings kein Wunder, wenn die Aufwärtsbewegung diesmal ziemlich abrupt abgebrochen wurde und es an einem Tag zu Kurseinbrüchen von 5 bis 10 Punkten kam. Auf die Häufung der Tarifkündigungen und Androhungen von gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen konnte das Publikum eigentlich nur durch Aktienverkäufe reagieren, zumal die Verstimmung noch durch einen gezielten Zweckpessimismus bestimmter Wirtschaftsbranchen vergrößert wurde, die auf diese Weise den übertriebenen Lohnforderungen glaubten begegnen zu können. Berechtigte Sorgen haben Teile der exportabhängigen Industrie, außerdem die den Hausbrand beliefernden Bergwerke sowie die Röhrenhersteller, die Anschluß an die Frühjahrsbelebung suchen müssen und vorerst die Arbeit "strecken", indem sie die Urlaubszeit vorwegnehmen.. Im übriges ist bei den Montan-Aktien die Abflachung der Konjunkturkurve in den Kursen schon berücksichtigt.

Die Angstverkäufe haben sich – das zeigte der Börsenverlauf der vergangenen Tage – nicht bezahlt gemacht, denn nach dem "schwarzen Montag" (24. Februar) sind die Kurse schon wieder um einige Punkte gestiegen, wenngleich sie die Spitzenbewertungen noch nicht wieder erreicht haben. Maßstab für die erfreuliche Anlagebereitschaft des breiten Börsenpublikums war das Bayer-Bezugsrecht, das an allen drei Notierungstagen etwa zur rechnerischen Parität gehandelt wurde. Nach Feststellungen der Banken haben rund 90 v. H. der Bayer-Aktionäre die jungen Aktien selbst bezogen. Junge Bayer-Aktien notieren jetzt etwa zu 190 v. H. In diesem Kurs ist bereits die zweite Einzahlung von 65 v. H. eingerechnet, die bis Ende Mai zu leisten ist. Sie wird von dem Abrechnungskurs abgezogen, so daß man gegenwärtig nur 125 DM für eine junge Bayer-Aktie über nom. 100 DM zu bezahlen braucht. In Börsenkreisen hält man ein weiteres Bezugsrecht bei Bayer im nächsten Jahr für sicher (6 :1?). Diese Erwartung ist auch der Grund, warum die jungen Bayer-Aktien ungefähr ebenso hoch bewertet werden wie Bad. Anilin, in denen immerhin noch eine Dividende von 11 v. H. enthalten ist.

Eine bemerkenswerte Festigkeit weist übrigens der Kurs von Dynamit Nobel auf (480 v. H.). In Börsenkreisen wollen die Gerüchte nicht verstummen, die besagen, daß das Papier Gegenstand einer größeren Transaktion werden soll, bei der auch das kürzlich von Krages verkaufte Gußstahl-Witten-Paket eine Rolle spielen wird, das seine endgültige Heimat noch nicht gefunden hat. Dem Vernehmen nach ist ein westdeutscher Großindustrieller an einer beherrschenden Position bei Dynamit Nobel interessiert, in die sich bisher die Rheinischen Stahlwerke und Oerlikon (Schweiz) teilen.

Am Rentenmarkt wirkt sich weiterhin die Geldflüssigkeit aus. Sie führte dazu, daß die erste siebenprozentige Industrieanleihe (Esso), die zu einem Ausgabekurs von 97 v. H. herauskam, sofort überzeichnet war. Inwieweit hier Mittel eine vorübergehende Anlage finden, die eigentlich Steuerrückstellungen (für die zu erwartenden Veranlagungen 1956 und 1957) darstellen, läßt sich natürlich nicht genau ermitteln. Immerhin muß erwartet werden, daß die Anlagefähigkeit später etwas eingeengt wird. Kurt Wendt