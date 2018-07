Die Bilanz der Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft Berlin-Grunewald/Frankfurt, für 1956 bis 1957 entspricht heute wieder, vor allem, wenn erst die beantragte Kapitalerhöhung um 35 Mill. DM durchgeführt und die gleichzeitig vorgesehene Wandelanleihe von 50 Mill. DM untergebracht sein wird, sehr strengen und konservativen Bilanzierungsgrundsätzen. Das ist der bemerkenswerte Erfolg einer klugen, aber auch mutigen Finanzpolitik. Ihr ist es zu verdanken, daß die Aktien dieses von Kriegs- und Nachkriegsereignissen besonders hart betroffenen Unternehmens, von dem nicht sehr viel mehr als ein angesehener Name und der Wille zum Wiederaufbau übriggeblieben war, heute wieder zu den deutschen Standardwerten gehören. Nach dem Zusammenbruch mußten für die Finanzierung neuartige, zeitbedingte Methoden entwickelt werden, um wieder ins Geschäft kommen zu können. Es ist bemerkenswert, daß sich die AEG nunmehr wieder zu ihrer alten Geschäftspolitik bekennt und alle Anstrengungen unternimmt, ihre finanziellen Fundamente zu sichern und zu festigen.

Das ist auch notwendig, denn die Elektrotechnik stößt jetzt immer mehr an Grenzen, deren Überschreitung nur noch nach inventiver, aber auch sehr teurer Forschung möglich ist, wie sie nur ein Großunternehmen, das über reiche Mittel und über einen breiten Stamm hervorragender Experten verfügt, zu leisten vermag. Forschung aber bedeutet heute nicht nur laufende Aufwendungen, sondern nicht minder große Investitionen für Institute, Prüf- und Meßstellen. Die Mittel, die sich die AEG jetzt über den Kapitalmarkt beschaffen will, dienen so auch weniger – wenn man von den notwendig gewordenen Kapitalerhöhungen bei den Beteiligungsunternehmen Telefunken und Olympia absieht – der Schaffung neuer Fertigungskapazitäten, sondern mehr der Perfektionierung der Werke, die in den Aufbaujahren vielfach nur mit unzureichenden Mitteln errichtet werden konnten, jetzt aber auf den letzten und höchsten Stand gebracht werden müssen. Solche Investitionen aber werfen nicht sofort hohe Gewinne ab; sie wachsen vielmehr erst mit den Jahren in ihre volle Wirtschaftlichkeit hinein. Dem will die AEG mit Wandelobligationen gerecht werden, weil ihr Zinsendienst das Unternehmen in den ersten Jahren weniger belastet als die Dividenden eines erhöhten Eigenkapitals.

Der Aktionär betrachtet aber nicht nur die Bilanz, sondern auch die Gewinn- und Verlustrechnung, die einen nicht unerheblich gestiegenen Rohüberschuß – im wesentlichen eine Folge der erneut um 13 v. H. gestiegenen Umsätze – und einen Reingewinn ausweist, der die Ausschüttung einer auf 10 v. H. erhöhten Dividende auf das um 110 Mill. angewachsene Grundkapital zuläßt. Mehr aber wäre besser gewesen meint vielfach der eine oder andere Aktionär und schaut deshalb nach Posten, die die echte Ertragslage deutlicher kennzeichnen als der errechnete Reingewinn. Aus solchen Überlegungen heraus wird in Hauptversammlungen gern nach der Steuerbilanz, genauer gesagt, nach der bezahlten Körperschaftssteuer gefragt.

Der Vorstandsvorsitzende der AEG, Dr. Boden, weiß offenbar ganz genau, daß diese Frage möglicherweise auch auf ihn zukommen wird; er gab deshalb in einer Pressekonferenz den entsprechenden Betrag mit 21 Mill. DM an. Aus dieser Angabe vermag der Fachmann einigermaßen genau den Gewinn, den die Steuerbilanz ausweist, zu errechnen. Er wird wesentlich höher sein als derin der Handelsbilanz mit 27,5 Mill. DM ausgewiesene Reingewinn. Nach Auffassung von Dr. Boden vermag aber der Aktionär mit solchen Zahlen nicht allzuviel anzufangen, weil nun einmal eine Steuerbilanz für das Finanzamt und für sonst nichts aufgestellt wird; dieses aber bewertet wirtschaftliche Daten anders als der Kaufmann, vor allem in der heutigen Zeit mit ihrem überforderten Steuersystem.

Weder der Jurist noch der Kaufmann vermögen heute, wie Dr. Boden meinte, den roten Faden zu erkennen, an dem sich die Finanzämter an ihren Einzelbewertungen orientieren. Für ein großes Unternehmen ist es nun einmal sehr schwer – praktisch sogar unmöglich – festzustellen, was wirklich verdient wurde, weil dies zu einem guten Teil eine Ermessensfrage ist. Daher ist ja auch für die Dividendenhöhe weniger der errechnete Gewinn entscheidend, als das, was ohne Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Funktionen eines Unternehmens, vor allem aber ohne bedenkliche Verschlechterung seiner Liquidität gezahlt werden kann. W. Ringleb