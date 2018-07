Der Dreistundenfilm „Die Brücke am Kwai“, eine Sam-Spiegel-Produktion (von dem auch „Die Faust im Nacken“ stammte), mit überwältigenden Dschungelbildern in herrlichen Farben, ist nicht zuletzt wegen der Leistung von Alec Guiness ein so gelungenes Werk, das den Roman, nach dem es gedreht wurde, übertrifft. Guiness macht einen grandiosen Sonderling aus der halbverzerrten Romanfigur des britischen Obersten in japanischer Gefangenschaft, der in dem Buch Vorkämpfer, Heros, Märtyrer, aber auch fast ein Narr der militärischen Disziplin wie der Völkerrechtsregeln ist und durch beispiellose, harte und zähe Ausdauer Achtung und Korrektheit der Japaner erzwingt. Er baut ihnen aber auch – symbolisch wie faktisch – eine strategisch wichtige Brücke für eine Eisenbahn durch den Dschungel von Bangkok nach Rangun. Er ist stolz auf die europäische technische Überlegenheit und auf Mustergehorsam auch des Gefangenen. Er wird ein Opfer dieser abstrusen moralischen Pedanterie, die aus Soldatentugend einen schweren Kriegsschaden macht, als er gegen das Explosionspeloton seiner eigenen Landsleute Alarm schlägt. Guiness, dessen Rolle in dem Film „Ladykiller“ noch unvergessen ist, übertrifft sich selbst. Aufrecht, unbeirrbar, erfüllt von einer halbirren, aber nobel martialischen Besessenheit, so mimt er mit einer zwanglosen Sicherheit Heldentum wie Beschränktheit.

Der Regisseur David Lean hat darum herum vorwiegend „Atmosphäre“ gebaut: Mit einer erfinderischen Ausnützung des Landschaftsrahmens, dem detailtreuen verzögerten Brückenbau, den harten Schmähungen der Gefangenenlager-Szenen, dem Abenteuerzug der Brückensprenger und vor allem der britisch-japanischen Auseinandersetzung über Tatsachenmacht und Gewissensrecht, die allerdings mit westlicher Überheblichkeit geführt wird. Die Rolle des japanischen Obersten und Kommandanten des Gefangenenlagers spielt der bewährte Veteran brutal exotischer Charaktere: Sessue Hayakuwa. Der französische Autor Pierre Boulle ist sein eigener Filmdichter.

Es ist der Film einer psychologischen Kuriosität, eingekleidet in tropische Kriegspanoramen. Hier die Synthese zu finden war zweifellos nicht einfach. Jedoch lenken die vielen Raffinements lokaltreuer und dialogschlauer „Aufmachung“ keineswegs ab vom eigentlichen Sinn dieser Filmhandlung, dem Heldenepos vom Gentlemanideal, in dem herzens- und willensedle Verranntheit, deplaciert und bodenunsicher, fast zum Hochverrat entgleitet. Die Satire, die auch im Roman vielfach nur zwischen den Zeilen steht, gilt dem Wandel und Wechsel auch der ritterlichsten Begriffe und deren sittlicher Vernunftanwendung. Solch eine geistige Filmleistung verdient jeden Respekt: Zumal die zu Hilfe genommenen populären Effekte (etwa der Flirt im Hospital und die hübschen Trägerinnen im Dschungel) dennoch nur die Rolle einer prächtigen und bedachtsamen Staffage erhielten. Der Film lief jetzt in mehreren Städten der Bundesrepublik an. Ludwig Ullmann