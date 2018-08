Inhalt Seite 1 — Inflationsbesorgnisse trotz Recession Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von E. R. Singer, New York

Die amerikanische Recession hat bereits ein wesentlich größeres Ausmaß angenommen, als es noch vor wenigen Wochen erwartet worden war. Darüber bestehen keinerlei Meinungsverschiedenheiten. Die Zahlen, die inzwischen bekanntgeworden sind, sprechen eine eindeutige Sprache. James P. Mitchell, der Bundesarbeitsminister, hatte noch vor gar nicht langer Zeit erklärt, daß die Zahl der Arbeitslosen nicht über 4,5 Millionen hinausgehen würde. Diesen Tiefpunkt der Arbeitslosigkeit hatte er für Februar erwartet, den Monat, der normalerweise den stärksten Beschäftigungsrückgang aufzuweisen hat. Tatsächlich gab es aber schon Mitte Januar 4,5 Millionen Arbeitslose. Inzwischen sind mit Sicherheit noch weitere Hunderttausend dazugekommen. Die Zeitschrift „U.S. News & World Reports“, die ihre Erhebungen Mitte Februar abschloß, ging bereits von etwa 5 Millionen Arbeitslosen aus.

Als in den USA um die Jahreswende bekannt wurde, daß der industrielle Produktionsindex, der seinen Höchststand mit 147 v. H. (Durchschnittserzeugung der Jahre 1947 bis 1949 = 100) im Dezember 1956 erreicht hatte, im November 1957 auf 139 gefallen war, erwartete die Mehrzahl der von den Zentralbehörden in Washington beschäftigten Volkswirte zwar noch weitere Rückgänge; aber niemand von ihnen sah damals schon irgendwelche Anzeichen für eine kommende ernste Depression. Um so größer war die Bestürzung, als sich herausstellte, daß der Januar-Index auf 133 zurückgefallen war. Nun wurden von den verschiedensten Seiten und ganz besonders von den Politikern beider Parteien und ihren Vertretern im Kongreß zum Teil sehr weitgehende Vorschläge für eine wirksame Bekämpfung der Recession und für das schleunige Eindämmen der allzu weit gegangenen Arbeitslosigkeit gemacht.

Der demokratische Senator Douglas forderte ein Steuersenkungsprogramm, das das Bundesfinanzministerium 4,4 Mrd. $ kosten sollte. Weiterhin verlangte er mehr öffentliche Arbeiten und zusätzliche Hilfen von der Kreditseite her, und dies alles als Sofortprogramm (the time to act has arrived). Kurz danach war zu hören, daß im Kabinett und im Kreise der republikanischen Parlamentarier erwartet würde, die Recession ließe sich überwinden, ohne daß zu diesen letzten Mitteln gegriffen werden müßte.

Es bestehen also erhebliche Meinungsverschiedenheiten über die Maßnahmen, die zum Wiederankurbeln der Konjunktur im Augenblick ergriffen werden sollten. Zum Teil resultieren sie aus den abweichenden, Auffassungen von der mutmaßlichen Dauer und Schwere der Recession, zum anderen aber sind sie politisch bedingt. Die Demokraten – an sich die Partei des leichten Geldes hier im Lande – beabsichtigen offensichtlich, im Rahmen ihrer Kampagne für die Novemberwahlen den Republikanern die Schuld an den derzeitigen wirtschaftlichen Kalamitäten zuzuschieben. Wenn in dieser Beziehung noch irgendwelche Zweifel bestanden, so sind sie durch die Rede des früheren Präsidenten Truman (am Tage von Washingtons Geburtstag, dem 22. Februar) bestimmt beseitigt worden. Die Republikaner sind sich auch völlig klar darüber, und ihre Wahlstrategen meinen, daß, wenn die Wirtschaftsbelebung nicht bis zum September eintreten sollte, ihre Wahlchancen außerordentlich trübe erscheinen. Wirklich gute Aussichten dürften sie sogar nur dann haben, wenn ein Wiederanstieg der Konjunktur bis zum Juli erkennbar werden sollte.

Für die Eisenhower-Regierung und für die Partei, die sie eingesetzt hat, handelt es sich aber nicht nur um das Oberwinden der Wirtschaftskrise, mindestens ebenso wichtig sind die Umstände, unter denen eine erneute „Prosperity“ erreicht werden kann.

Wenn die Ereignisse der letzten Monate die Maßnahmen eines Mannes hier gerechtfertigt haben, so sind es die von Mr. Martin, dem Vorsitzenden des Federal Reserve Board, der Spitzenorganisation der Federal Reserve Banken. Während der vergangenen Jahre hat er, angefangen mit der Diskonterhöhung vom April 1955 (von 1 1/2 auf l 3/4 v. H.) bis zu der vom August 1957 (von 3 auf 3 1/2 v. H.) eine Politik der Geldverteuerung und der Kreditrestriktionen getrieben, die er für erforderlich hielt, um den Exzessen in der Produktion und in der Preisgestaltung entgegenzuwirken. Schon im Sommer 1955, als die Zahl der Beschäftigten in den Staaten zum ersten Male über 65 Millionen hinausging, war man sich in einsichtigen Kreisen klar darüber, daß alle gut qualifizierten Arbeiter nunmehr ihren „Job“ hätten und weitere Einstellungen zu einem Rückgang in der Leistung, zu einer Verminderung der Produktivität und mithin zu einer Erhöhung der Produktionskosten führen müßten. Die dennoch vorgenommenen Neueinstellungen in Industrie und Handel bewirkten in der Tat eine Preisinflation die die Kaufkraft breiter Bevölkerungsschichten beschnitt und auch jene Kreise zur Zurückhaltung veranlaßte, die wohl noch über die nötige Kaufkraft verfügten, aber angesichts der gestiegenen Preise überlegten, ob sie diese oder jene Ausgabe nicht vielleicht doch noch zurückstellen könnten. Die Umsätze fielen daraufhin, die Lager wuchsen bei den Fabrikanten und den Händlern. Es kam zu Produktionseinschränkungen und Arbeiterentlassungen und schließlich zu der Wirtschaftsstagnation.