GK, München

Die Gastronomie Münchens und des oberbayerischen Landes genießt bei den Einheimischen und Fremden gleichermaßen hohes Ansehen. Daran ist nicht zu rütteln. Weißwürste, Schweinshaxe mit Kraut und Knödl, warmer Leberkäs und Brathendl sind bayerische Nationalgerichte, die auch in der Fremdenverkehrswerbung ihre Wirkung nicht verfehlen.

Im Augenblick allerdings sieht es so aus, als stünden den bayerischen „Schmankerln“ schlechte Zeiten bevor. Viele Gastwirte sehen sich nämlich in Kürze zu einer Maßnahme genötigt, die – sollte sie sich allgemein durchsetzen – den Ruf Bayerns als gastliches Land erheblich mindern würde:

1. Die Abgabe warmer Speisen muß auf die Mittag- und Abendstunden beschränkt werden. Die Gaststätten sehen sich gezwungen, den Arbeitszeitbedingungen durch ein weniger umfangreiches Speisenangebot Rechnung zu tragen.

2. Stundenweise Betriebsschließungen werden sich als notwendig erweisen.

3. Die Gaststätten werden einmal in der Woche wechselweise einen Ruhetag einführen.

Diese „Drei-Punkte-Proklamation“ wird unter der fettgedruckten Überschrift Eine Bitte an unsere Gäste zur Zeit vom Landesverband für das bayerische Hotel- und Gaststättengewerbe an seine Mitgliedsbetriebe verteilt. Der Verband empfiehlt, das Plakat in den Lokalen an gut sichtbarer Stelle anzubringen. Ein paar erläuternde Sätze sollen dem Gast Verständnis für die beschränkte Bewirtung entlocken.