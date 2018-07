Aus dem Geschäftsbericht der BEK

Die Barmer Ersatzkasse (BEK) hat ihren Jahresbericht für 1956 vorgelegt. Er berichtet von bemerkenswerten Erfolgen – aber auch von anderem, nämlich von sonderlichen Verfahrensweisen, die, wie uns scheinen will, sich nicht ganz mit dem Wesen der gesetzlichen Krankenversicherung in Einklang bringen lassen.

Die BEK zählte in jenem Jahr 885 000 Pflichtversicherte, das sind 67,5 v. H. ihrer Mitglieder. Ferner gehörten ihr noch 533 000 freiwillig Versicherte an, das sind die restlichen 32,5 v. H. Die Pflichtversicherten zahlten einen durchschnittlichen jährlichen Beitrag von 262,84 DM je Kopf, die anderen 222,32 DM. Daß die freiwilligen Mitglieder mit den höheren Einkommen durchschnittlich weniger zum gemeinsamen Topf beisteuerten als die Zwangsversicherten mit ihren niedrigeren Einkommen, mutet sonderbar an; denn alle haben ja auch gemeinsam und gleichberechtigt in diesen Topf hineingegriffen.

Dazu kommt noch folgendes: Die vielen Versicherungs Pflichtigen haben nur 342 000 mitversicherte Angehörige, die „Freiwilligen“ deren aber 650 000. Berücksichtigt man also die mitversicherten Familienangehörigen, so wurden nahezu ebensoviel freiwillig Versicherte (533 000 + 650 000 = 1 183 000 = 49 v. H. aller Versicherten) von der Kasse versorgt wie Versicherungspflichtige (885 000 + 342 000 = 1 227 000 = 51 v. H.). Da nachweislich aber die Ansprüche mit höherem Einkommen (und Alter) auch noch wachsen, darf man schätzen, daß die „Freiwilligen“ mit ihren Familienangehörigen mindestens die Hälfte der Gesamtleistungen der Kasse beansprucht haben. Der Rest ist dann den Pflichtversicherten geblieben. Und wie steht es mit den Beitragsleistungen:

1. Die zwangsversicherten Mitglieder entrichteten 66 v. H. des Beitragsaufkommens (230 Mill. DM).

2. Die freiwillig Versicherten steuerten nur 34 v. H. des Beitragsaufkommens bei (118 Millionen DM).

Oder: Die (durchweg schlechter verdienenden) Pflichtmitglieder mußten für die freiwillig Versicherten mitbezahlen.