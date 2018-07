Seit kurzem veröffentlicht das Physikalische Institut der Universität Mainz graphische Darstellungen, die jede Woche Auskunft geben über Stärke und Schwankungen der Luft-Radioaktivität. Da das Interesse der Öffentlichkeit sich in letzter Zeit immer mehr diesem Thema zuwenden, haben wir zwei unserer naturwissenschaftlichen Mitarbeiter gebeten, zum Verständnis dieser Diagramme zu erklären, wie die Messungen angestellt werden und was sie bedeuten.

Man kennt stabile und instabile oder radioaktive Atomkerne. Erstere ändern sich von selbst nie, letztere dagegen können ohne äußere Einwirkung spontan zerfallen. Zum Beispiel zerfällt von einer gewissen Menge Strontium 90 die Hälfte der Kerne im Laufe von etwa 25 Jahren (der sogenannten Halbwertszeit) in Ruthenium 90 und zwei mit großer Energie weggeschleuderte Elektronen. Diese Elektronen oder ihre durch Zusammenstöße mit anderen Atomkernen erzeugten Folgeprodukte können für den menschlichen Organismus schädlich sein, weil sie Gene, Zellkerne oder andere lebenswichtige Molekülkomplexe im Körper zerstören. Radioaktive Substanzen kommen in der atmosphärischen Luft in geringer Konzentration vor. Sie werden von vielen Instituten der verschiedensten Länder ständig kontrolliert. Hierzu saugt man Luft durch ein Filter, die radioaktiven Staubteilchen werden zurückgehalten, und man kann mit Zählrohren zum Beispiel die Anzahl der Kernzerfälle pro Sekunde und Kubikmeter gefilterter Luft zählen.

Wegen der natürlichen Vorkommen radioaktiver Substanzen auf der Erde (einerseits in Erdboden – beispielsweise Uran – andererseits aus der kosmischen Strahlung) mußte man, seit es Atomexplosionen gibt, die gemessene Radioaktivität der Luft in eine natürliche und eine künstlicht Komponente einteilen. Bei atomaren Explosionen werden ja künstlich radioaktive Stoffe erzeugt und in die Luft geschleudert. Sie fliegen als Staubwolken unter Umständen viele tausend Kilometer weit, kreisen sogar um die Erde und strahlen dabei, wenn sie nur genügend hohe Halbwertzeit haben, also langlebig sind, fortwährend ihre gefährlichen Bruchstücke aus. Die natürliche Komponente der Radioaktivität schwankt in ihrer Intensität, also der Anzahl von Kernzerfällen pro Kubikmeter Luft und Sekunde. Ihr Mittelwert über alle bisherigen Messungen ist in der Ausbildung willkürlich mit 100 angesetzt. So kann man sofort ablesen, daß die mittlere, künstliche, langlebige Aktivität im letzten Halbjahr 1956 über Mainz etwa 1,5 v. H. der natürlichen ausmachte, am 11., 15., 16. und 17. Februar 1958 aber nur 1 v. H. oder darunter. Anders an den drei dazwischenliegenden Tagen. Hier wurden 1,1 bis 1,3 v. H. gemessen, wahrscheinlich infolge einer radioaktiven Staubwolke, deren Entstehung möglicherweise aus einem Atombombenversuch resultiert.

Vergleicht man solche oder ähnliche. Messungen mit denen anderer Institute und studiert die Wetterkarte, so läßt sich oft Explosionsort und -zeit errechnen. H. Ehrhardt/D. Beck