W. E., Düsseldorf

Die Titelfrage stellt das Düsseldorfer „Kom-(m)ödchen“ in seinem neuen Programm, und diese raffiniert-simple, fünffach zu variierende Frage umreißt das Hauptthema. Mit kabarettistischem Fug und Recht projiziert das „Kom-(m)öddien“ einen Tanz auf dem Vulkan auf seine beängstigend kleine Bühne: Tanz ums Goldene Kalb, Hexenjagd. Die Tonart ist härter, ungemütlicher, schärfer geworden. Hier wird scharf geschossen – wehe dem, den’s trifft. Fragt sich nur: ob sich die getroffen fühlen, die gemeint sind. Fragt sich nur: wer ist hier nicht gemeint?

Im Ausland sagen sie von uns: „Die sind ja so tüchtig.“ Sie sagen aber auch noch manches andere, wie der Bericht „Wiedersehen mit Deutschland“ zeigt. Und wie steht es mit unserer Moral – etwa in Sachen Geschäfte? Womit, mit welchen Mitteln, wird bei uns verdient?

Es war einmal... heißt der Auftakt – es ging nämlich einmal anders zu in diesem Lande, redlicher, rechtschaffener. Aber die „da oben“ (bei uns und anderswo), die schauen bereits nach einer rettenden Arche Noah aus. Sie haben uns das eingebrockt, sie werden wieder davonkommen. Was tun? Eine Zeitbombe in ihre Arche Noah plazieren – diesmal soll es ihnen nicht glücken.

Vieldeutig der Titel, doppelbödig fast jede Nummer. Wir sind die Opfer – aber zugleich auch die Mittäter. Von einem „Volk in Pfaffen“ spricht man im katholischen Düsseldorf und zieht antiklerikale Parallelen.

Lieblings-Zielscheibe bleiben Großmannssucht, Deutschtümelei, Protzerei, Prunksucht: „Laßt uns den Kaviar unters Volk streuen, damit der Pöbel ausrutscht.“ Wenn immer Deutsches von draußen kritisch gesehen wird, ist es gut, darauf hinweisen zu können, daß die Kritik auch drinnen nicht schlafen gegangen (oder gar tot) ist.

Die Mode-Satire „Schnittmuster“ ist gespickt mit warnenden Anspielungen; in einer brillanten Szene „Trautes Heim“ wird der hellhörige Wohnungsbau auf die Schippe genommen. Und dann das „Deutsche Credo“, ein Höhepunkt des Abends. Wir drucken es hier ab. Und obwohl es natürlich bei der Transposition von der Bühne in die Spalten einer Zeitung vieles verlieren muß (vor allem auch: die Musik von Rolf Liebermann), hoffen wir, daß es sich, selbst seines Mediums entfremdet, noch behaupten kann.

Wieder nimmt Kay Lorentz mit seinem „Kom-(m)ödchen“ unsere Zeit, unsere Wirklichkeit auf die Hörner. Er tut es, bitter lächelnd, kompetent und treffsicher. Und er könnte es nicht tun, so eindringlich nicht, ohne dieses Ensemble – ohne Lore Lorentz, Trudi Roth, Helmut Albrecht, Horst Butschke, Walter Gottschow und Werner Vielhaber. Bald beginnt das „Kom(m)ödchen“ seine Frühjahrstournee mit diesem Programm – auf daß man sich nicht nur in Düsseldorf zu fragen braucht, sondern überall im Bundesgebiet fragen kann: Womit haben wir das verdient?