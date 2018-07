Inhalt Seite 1 — Wunderschöner deutscher Rhein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Zeiger des Kölner Pegels rückt auf 7.00 Uhr vor. Aber ein Pegel ist keine Uhr. Wenn sein Zeiger auf „7.00 Uhr“ steht, hat der Rhein einen Pegelstand von ungefähr sechs Meter. „Vielleicht gibt es Hochwasser“, sagte der alte Mann, der auf der Bank der Rheinpromenade sitzt. „Vielleicht..“

6.20 Meter: Städtische Arbeiter kleben Plakate an die Häuserwände: „Hochwassergefahr! Der Bevölkerung der gefährdeten Straßen wird dringend empfohlen ...“ Es folgt ein Katalog von Schutz- und Hilfsmaßnahmen: Daß man den Keller frühzeitig räumen soll; daß man die Versorgungsleitung richtig schützen muß; wo man eine Notunterkunft findet, wenn das Haus unter Wasser steht. Sorgenvoll blicken die Bewohner des Rheinviertels auf die trüben Fluten, die schneller und schneller vorbeifließen.

6.65 Meter: Bis zur Straße sind es noch 35 Zentimeter. Jetzt sind auch die roten Plakate da: Hochwasser. Es folgen die genauen Zahlen: Maxau ... gestiegen 85 cm, Mannheim ... gestiegen 58 cm, Mainz ... gestiegen 46 cm. So rollt es heran. Jetzt tragen die Leute die Einmachgläser und die Kohlen nach oben. An der Hafengasse tuckert schon ein Pumpenmotor: Das Grundwasser steht in den Kellern. 6,75 Meter zeigt der Pegel. Und die Zahl der Spaziergänger hat sich verdreifacht.

7.40 Meter: Das ist am anderen Morgen. Wo am Abend noch die Rheinuferbahn fuhr, die schweren Fernlaster fuhren, die Spaziergänger gingen, der alte Mann sein Bank hatte, da steht jetzt das Wasser, schmutzig-gelb, übelriechend, und spielt an den Treppenstufen des „Wappenhofs“, dort, wo im Sommer die rot-weißen Sonnenschirme stehen und fröhliche Ausflügler singen: O du wunderschöner, deutscher Rhein ... Pegelstand: 7.50 Meter.

7.45 Meter: Da ruft der Hochwasserdienst beim Fischer Franz Annas in Dormagen an: Ob er den Fährdienst übernehmen will... Darauf hat der Fischer Franz Annas schon gewartet. Im Sommer und Herbst fängt er Aale. Jetzt sind keine Rhein-Aale zu fangen. Der Anruf kommt immer dann, wenn alle anderen Fähren eingestellt werden. Ab 7.50 Meter Pegelstand ist der Kölner Vorort Kasselberg vom Land abgeschnitten. Kasselberg ist eine Insel.

7.60 Meter: Eben hat der Bauer Adolf Efting seine letzte Fahrt mit dem Traktor gemacht. Die Zufahrtsstraße, die einzige, steht zwar schon einige Stunden unter Wasser. Aber Efting hat die Leute mit dem Traktor zum Festland befördert, ein bißchen umständlich. „Nur mit Stehplatz“, sagt der Bauer lachend. So fährt er durchs Wasser. Die Straße, die unsichtbare, kennt er genau. Aber die Frauen sagen immer wieder: „Adolf, fahr vorsichtig ...“