sehe bei sehr wichtigen Verhandlungen eine hohe Beziehung gegen ihn auszuspielen suchte, machte ihn das nur noch hartnäckiger. Es sah so aus, als ob die Gespräche endgültig scheitern würden. Einen noch in Aussicht genommenen Termin sagte Scherpenberg ab, weil er der Beerdigung eines Bekannten beiwohnen mußte. Als ihm seine ßen, sie seien bereit, auch einen Verhandlungstermin nach der Beerdigung, selbst wenn es spät werden sollte, anzunehmen, ließ ihnen Scherpenberg kühl, aber nicht ohne Humor antworten: ein Begräbnis am Tage genüge ihm. Mit dieser Methode katte er schließlich Erfolg.

Gelassenheit ist das Charaktermerkmal dieses Mannes. Er bewies diese Eigenschaft auch im Gefängnis und im Konzentrationslager. Er war Anfang Juli 1944 vom sogenannten Volksgerichtshof zu einer Freiheitsstrafe voa drei Jahren verurteilt worden, weil er ein hochverräterisches Unternehmen, von dem er Kenntnis hatte, nicht angezeigt hatte. Die Wechselfälle des Schicksals haben ihn in seiner Gelassenheit gegenüber den Menschen und den Dingen, gefestigt. Das schwere Amt, das ihm anvertraut wurde, liegt also bei ihm in erfahrenen Händen. Robert Strobel