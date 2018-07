Inhalt Seite 1 — Aufgehende Sonne hinter Wolken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Südkorea war die erste Station auf A. E. Johanns Rundreise um Rotchina. Das "Land der zerstörten Morgenstille" nannte er die geteilte Nation, deren politische Schwierigkeiten er letzte Woche beschrieb. Heute setzt er seinen Bericht aus Seoul mit einer Schilderung der wirtschaftlichen Sorgen Südkoreas fort. Auch deutsche Firmen sind dabei, Koreas Wirtschaft auf die Beine zu helfen. Weder dies noch die amerikanische Hilfe vermögen das Land jedoch auf ein dauerhaftes wirtschaftliches Fundament zu stellen. Vor der nächstliegenden Lösung — einer engen Zusammenarbeit mit dem hochindustrialisierten Nachbarn im Süden, dem Kaiserreich Japan — scheuen die Koreaner zurück, besten Kräften helfen sollten. Wir helfen — dies Noch ist ihr Haß auf den Unterdrücker von gestern zu leidenschaftlich. Japan hingegen täte der kann gar nicht klar genug erkannt werden — letzExport nach Korea dringend not — das geht aus A. E. Johanns Bericht über das Land der aufgehenden ten Endes uns nur selbst damit. Denn in Korea Sonne überdeutlich hervor. Das Inselvolk — der andere Verlierer des letzten Krieges — ringt hart wurde und wird die westliche Welt verteidigt, um seine Existenz; das japanische Wirtschaftswunder steht auf schwachen Füßen. Die Japaner hun- Wird der Aufbau Südkoreas ein Erfolg, so hat in gern, um am Leben zu bleiben. Wird das auf die Dauer gut gehen? Oder wird Japan am Ende der Verlockung des riesigen chinesischen Marktes nicht mehr widerstehen können und sich dann auch politisch dem asiatischen Kommunismus annähern? Diese Frage untersucht unser Weltreisender. Am 38. Breitengrad stehen sich heute die Trup- Produkte gegen koreanische Agrarerzeugnke tionen (zu 80 v. H. Südkoreaner) gegenüber — man kann kaum sagen: Gewehr bei Fuß, man muß vielmehr sagen: Gewehr im Arm und Finger am Abzug, leb war in Panmunjon und habe den nordkoreanischen Wachtposten in das finstere Antlitz geblickt. Die Randgebiete der entmilitarisierten Zone sind vollgestopft mit Bergen von Kriegsmaterial und Befestigungsanlagen und natürlich mit Soldaten, vor allem südkoreänischen, aber auch amerikanischen und einer Anzahl kleiner, mehr symbolisch zu verstehender Detachements aus der Türkei, aus Kanada, Neuseeland, Australien und so weiter. Mir wurde versichert, daß zu Lande keine Maus aus Nordkorea nach Südkorea durchschlüpfen könne, und daß ein Druck auf den berühmten Knopf genüge, die Kanonen und all die anderen Mordmaschinen in Aktion zu setzen. Nur Waffenstillstand — kein Friede! Aber schließlich herrscht auf der ganzen Welt, wenn ich mich nicht täusche, nur Waffenstillstand und kein Friede. Und die Südkoreaner tun ganz recht daran, wenn sie in Seoul, der Hauptstadt (nur zwei Stunden staubiger Autofahrt auf schlechter Straße von der "Demilitarized Zone" entfernt), so eifrig an den Wiederaufbau gehen, als sei der volle Frieden ausgebrochen. Auch die Koreaner besitzen jene großartige Unvefdrossenheit des asiatischen Menschen (oder handelt es sich um eine allgemein menschliche Eigenschaft?), nach Katastrophen nicht lange zu klagen, sondern mit dem Nächstliegenden zu beginnen. Da es sich um ein Bauernvolk handelt, heißt die Aufgabe: den Acker bestellen, die schützenden Wälle der Reisfelder flicken, die Bewässerungsgräben säubern und schließlich auch das zerschossene oder verbrannte Dach reparieren. Die Toten sind längst begraben. Ob die Amerikaner nach den neuesten Entwicklungen immer noch verlangen, daß die Südkoreaner ihre Millionen Armee abbauen? Ich glaube es nicht. Aber es brannte mir das Herz, wenn ich mir vorstellte, was mit all den Millionen von Dollars, die jetzt in Bomben- und Granatenvorräten angelegt werden, Gutes und Sinnvolles zu bewirken wäre.

Schon kann man in Seoul wieder in einem sehr anständigen, von einem Österreicher geleiteten Hotel recht komfortabel wohnen — allerdings nur gegen Dollars — und in dem sehr feudal eingerichteten Dachgarten des. Hauses seinen Dämmerschoppen oder Abend Cocktail einnehmen. Aber ein paar Straßen weiter hausen immer noch Zehntausende von Obdachlosen und Flüchtlingen in gedrängten Elendsbuden aus altem Wellblech, Kistendeckeln und halbverkohlten Trümmerbalken. Dem koreanischen Bauern werden seine Erzeugnisse zu festgesetzten, höchst ungenügenden Preisen von Staats wegen abgenommen, damit die städtische Bevölkerung billige Nahrungsmittel erhält und für billige Löhne zu arbeiten vermag. Alles jedoch, was der Bauer kaufen muß, ist sündhaft teuer. Er sitzt also wieder einmal in der "Schere". Es ist also den Volkswirtschaftlern nichts Besseres eingefallen, als den Aufbau des Landes von den Bauern bezahlen zu lassen.

Der größere Teil der von den Japanern geschaffenen industriellen Anlagen lag im Norden des 38. Breitengrades. Aber die Fabriken und Kraftwerke im Norden wurden von der Walze des Krieges ebenso flach gedrückt wie die im Süden. Der Süden befindet sich also industriell nicht mehr im Nachteil. Bei der Rekonstruktion der südkoreanischen Wirtschaft sind einige Fehler gemacht worden; es wäre vor allem darauf angekommen, die Landwirtschaft so schnell wie möglich wieder aktionsfähig zu machen. Es hat in der Vergangenheit Jahre gegeben, in denen die Hälfte der koreanischen Reisernte nach Japan ausgeführt wenden konnte, ohne daß in Korea jemand zu hungern brauchte (wenn er seinen Hunger vielleicht auch nicht gerade mit Reis stillen konnte). Heute liegt die südkoreanische Landwirtschaft so danieder, daß aus Amerika Brotgetreide eingeführt werden muß, da sich das verelendete Land nicht aus der eigenen Scholle zu ernähren vermag. Inzwischen sind aber die notwendigen Kunstdünger, Zucker- und Werkzeugfabriken für die Landwirtschaft gebaut worden, so daß das Nahrungsproblem langsam an Bedrohlichkeit verlieren wird.

Es wäre natürlich allein sinnvoll, wenn das hochentwickelte, zu niedrigen Preisen fast unbeschränkt lieferfähige Industrieland Japan, das ten über die ganze Breite des Stillen Ozeans hnweg die Amerikaner ihr Pflege- und Sorgenkind Südkorea. Aber die Koreaner hassen die Japaner immer noch mit solcher Leidenschaft — von Syngman Rhee bis hinunter zum letzten Ochsentreiber —, daß sie in dieser Hinsicht vernünftigen Erwägungen nicht zugängig sind. Und ich habe die Amerikaner ein wenig im Verdacht, daß sie folgendermaßen argumentieren: "Wenn wir schon so viele Millionen Dollar nach Korea schicken müssen, so wollen wir wenigstens einen möglichst großen Teil davon als Bezahlung für Lieferungen amerikanischer Privatfirmen nach Amerika (uid nicht nach Japan) wieder zurückfließen lassen " nommen, die dazu bestimmt sind, der koreanischen Wirtschaft auf die Beine zu helfen. Die Koreaner sind sehr froh darüber, und die Deutschen haben bisher wenig Grund, sich zu beklagen. Solange wir uns nicht auf lange Zeiten festlegen und darauf achten, daß wir unser Geld sozusagen Zug um Zug hereinbekommen, ist auch nicht einzusehen, warum wir den Südkoreanern nicht nach den Augen der östlichen Völker das kommunistische Lager eine Niederlage erlitten, die auf die Dauer einige Sputniks aufheben sollte. Das ferne Korea bleibt also nach wie vor weltpolitisch von ganz besonderer Bedeutung.

Ganz abgesehen davon, daß ich selten in meinem Leben einem so liebenswürdigen und liebenswerten Volk begegnet bin wie den Koreanern! Es tat meinem europäischen Herzen wohl, mich in einem Lande zu bewegen, das eine lange, glanzund leidvolle Geschichte hinter sich hat, das dankbar ist für jeden neuen friedlichen Tag und sich bescheiden der Arbeit freut, die es wieder zu leisten vermag. Ein altes, kluges Volk, das unsere Liebe und hohe Achtung verdient, denn es hat sich "nicht unterkriegen lassen", auch nicht nach dieser fürchterlichsten Katastrophe seiner Geschichte. Es hat weder seinen Stolz noch sein Selbstbewußtsein verloren und nicht die zärtliche Liebe zu den Künsten seiner Vergangenheit. Und es ist schmerzhaft und sinnlos zerteilt wie wir! Wenn es dabei auf die Japaner allein ankäme — ihr Fleiß und ihre Geschicklichkeit sicherten ihnen den Erfolg. Aber sie sind ganz und gar vom Ausland abhängig, dem sie ihre Waren verkaufen müssen, um Rohstoffe zur Verarbeitung kaufen zu können. Und das Ausland ist ihnen nirgendwo freundlich gesonnen: die Völker Ost- und Südostasiens nicht, weil sie keine angenehmen Kriegserinnerungen an die Japaner haben; die westlichen Länder nicht, weil die Japaner ihnen eine erbitterte Konkurrenz liefern.

Gefährlicher aber scheint mir, daß Japan in sich selbst erschüttert ist. Seit uralten Zeiten sah sich die Inselgemeinschaft der Japaner verkörpert im Kaiserhaus. Nach der japanischen Überlieferung führte eine ungebrochene Kette von Kaisern zurück auf jenen Jimmu Tenno. Der Kaiser als Sohn der Sonnengöttin Ama tera su und alle Japaner als die nachgeborenen Kinder, dazu Japan, das schöne Inselland selbst, als ein allererstes Geschöpf der Sonne — das waren die Vorstellungen, die das Shinto, die Staatsreligion, bis in die Gegenwart lebendig gehalten und stets vertieft und vergeistigt hatte, indem es sie mit den Gedanken des Buddhismus verknüpfte. Sie umschlossen als ein einigendes Band alle Japaner.

Die Amerikaner, die sich wie überall auch in Japan beauftragt fühlten, den Leuten bessere Sitten und "fortgeschrittene" Ideen beizubringen, sie "umzuerziehen", haben alles getan, dies innerste Herz Japans, die magische Einheit von Kaiserhaus, Volk und Land, zu zerstören. Der Kaiser entging nur um ein Haar dem Schicksal, als Kriegsverbrecher angeklagt zu werden. Das Kaiserhaus wurde seines göttlichen Cha_rakters entkleidet und der Kaiser zu einem konstitutionellen Monarchen degradiert, der sich jetzt bemüht, demokratisch simpel uad bürgerlich aufzutreten. dem ganzen Volk seit alten Zeiten heilig und Mittelpunkt des Daseins gewesen war, wurde von den Eroberern kurzer Hand, ja verächtlich beiseite geschoben. Und das japanische Volk, von den alten geistigen und religiösen Verankerungen gelöst, geriet ins Schwimmen .