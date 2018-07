Inhalt Seite 1 — Couture wider die Kontur Seite 2 Auf einer Seite lesen

RH- Hamburg

Wenn eine Mode sich von der natürlichen Kontur des Körpers so entfernt wie zur Zeit, muß ein Couturier versuchen, den Frauentyp, der diese Veränderung nicht verträgt, durch seine modische Lösung weiter existieren zu lassen.“

Diesen dunklen aber hoffnungsvollen Satz aus Herrn Schutzes Feder finden die Hamburger Damen in einer schönen gefalteten Karte, die bei der Vorführung seiner Frühjahrskollektion auf den Teetischen im Hotel Atlantic liegt. Schulze-Varell, Couture, steht schlicht und hellgrau auf dem Umschlag unter dem kleinen weißen Relief eines Torsos mit griechischem Faltenwurf. Innen liest man, was der Couturier über seine neuen Kleider schreibt, und hinten deuten zartpunktierte Schreiblinien an, daß man dort notieren dürfte, was einem besonders gefällt.

Des Künstlers eigenes Habit entfernt sich keineswegs sehr von der natürlichen Kontur des Körpers. Er trägt einen Anzug aus schmiegsamer marineblauer Seide. Er steht am Rande des erhöhten Saaleingangs und stößt die Namen seiner Schöpfungen aus. „Kismet“ – und nachdem das Mannequin in rotplissierter, orientalisch geraffter Seide einige Schritte in den Saal hinein getan hat, noch zwei- oder dreimal: „Kismet“.

„Das bedeutet soviel wie Schicksal oder Bestimmung“, erklärt eine mit vielen Juwelen bestückte, dennoch schlichte ältere Hamburger Dame (blonder Knoten, schwarzer Hut) ihren Töchtern. Das Mannequin ist – mit einigen ruckartigen Drehungen hierhin und dorthin – durch den Saal geschritten und geht nun eine kleine Treppe hinauf. „Das trägt man nie ab“, sagt eine Dame, „kann man höchstens dreimal im Jahr tragen.“

Ein herrlich-pfauenblauer Mantel wird gezeigt. Gewiß, seine Form ist auch wundervoll – die Modelle Schulze-Varells haben ihren großen Ruf ja nicht umsonst – aber hier, bei diesem Mantel ist die Farbe so überwältigend, daß es genügen müßte, sich den Stoff über die Schultern zu hängen. Da klingt es vom Nachbartisch: „Stell’ dir vor: den in Schwarz, das wär’ was.“

„Das Kleid gefällt mir.“