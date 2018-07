Von Erwin Topf

„... aber ich gebe gerne zu, daß die Vermögensakkumulation, die sich heute bei den großen Kapitalgesellschaften als Folge der Steuervergünstigungen vollzieht – als Folge also einer Leistung der Allgemeinheit –, Anlaß zum Nachdenken darüber sein sollte, wie hier ein Ausgleich zu schaffen ist.“

Dr. Walter Raymond,

Ehrenpräsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Vom alten Bundesfinanzminister Schäffer und erst recht vom Bundeswirtschaftsminister Erhard wußte man längst, daß sie sich immer wieder kritisch gegen das Übermaß an Selbstfinanzierung in der gewerblichen Wirtschaft ausgesprochen hatten: so zumal in den seinerzeit von ihnen erstatteten Gutachten zur Reform der Kapitalmarktsituation. Vor wenigen Wochen haben sich nun auch die Wissenschaftlichen Beiräte des Etzel- und des Erhard-Ministeriums zur Sache geäußert. Das geschah, wie kaum anders zu erwarten, in der gleichen kritisch-abwägenden Weise, die bereits aus den früheren und sichtlich nicht ohne gelehrten Beistand zustande gekommenen ministeriellen Gutachten bekannt war. So haben die „neuen“ Gutachten der Wissenschaftler-Gremien in der wirtschaftspolitisch interessierten Öffentlichkeit (begreiflicherweise) nicht gerade als Sensation gewirkt... ehrlich gesagt: sie haben, bei allgemein beifälliger Aufnahme, kaum Beachtung gefunden, geschweige denn eine gründliche Würdigung erfahren.

Nun gibt es allerdings eine Ausnahme, und das ist das Deutsche Industrie-Institut mit seinem zweimal wöchentlich erscheinenden „Schnelldienst“, der sich auf rund 60 Zeilen recht lebhaft über die Gedankenführung der beiden Gutachten entrüstet. „Zweierlei“, so heißt es da, „stimmt bei genauem Studium bedenklich: der sehr radikale Kurs, mit dem der Kapitalmarkt auf Kosten der Selbstfinanzierungsmöglichkeiten angekurbelt werden soll, und die Tatsache, daß die Steuer dazu dienen soll, dieses Ziel zu erreichen. In den vergangenen Jahren sind mit dem Steuerdirigismus keine guten Erfahrungen gemacht worden ... Deshalb kann es sich heute nur darum handeln, die Bremswirkungen noch in Geltung befindlicher Steuervorschriften zu beseitigen, um der freien Marktwirtschaft auch auf dem Gebiete der Steuern ihren Lauf zu lassen ... Selbstfinanzierung und Fremdfinanzierung müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Ein gesundes Gleichgewicht sollte sich unbeeinflußt von steuerlichen Erwägungen einpendeln...“ Und nun kommt der Clou:

„Die Steuerpolitik als Instrument zur Lenkung industrieller Investitionen einsetzen zu wollen, ist ein gefährliches Unterfangen, vor dem nicht eindringlich genug gewarnt werden kann.“