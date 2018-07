Von D. Beck und H. Ehrhardt

Vor einigen Wochen war die kleine Sonne von Harwell in vieler Munde, neuerdings ist es „die Formel“ von Professor Heisenberg. Zwei Ereignisse aus der Physik – und doch einander kaum ähnlicher als ein sensationeller Wirtschaftsbericht etwa einem Werk von Hölderlin. Damals ein an sich erfreulicher und wesentlicher Vorwärtsschritt, aber aus politischen Prestigegründen aufgebauscht und an nahezu willkürlicher Stelle aus einer eben begonnenen, jedoch noch längst nicht abgeschlossenen Entwicklung herausgerissen. Jetzt eine mutige, höchst anspruchsvolle Behauptung – fast möchte man sagen ein Glaube – gewonnen aus einer umfassenden Kenntnis heute vorliegender experimenteller Daten, erschaut mit dem Röntgenblick des großen Theoretikers und formuliert in einer faszinierenden, auch der Fachwelt keineswegs leichtverständlichen Sprache.

Die Maßstäbe, mit denen man diese letzten beiden Ereignisse in der Physik messen sollte, sind in der Tat so verschieden, daß man im Zweifel sein kann, ob die Aktualität der Presse hier nicht alle Maßstäbe zu verzerren droht. Es erscheint nämlich fraglich, ob eine Neuigkeit auch zu einem Zeitpunkt, von Nutzen ist, wo sie noch so schwer interpretierbar ist, daß allzu leicht Verwirrung und falsche Vorstellungen entstehen können.

Warum sollen „alle“ es wissen, wenn es noch kaum jemanden gibt, der sagen kann, was eigentlich wirklich vorliegt? Geglaubt hat man schon oft, den „Stein der Weisen“ gefunden zu haben. Aber der Glaube allein tut’s freilich nicht, in der Physik jedenfalls nicht. Sowohl die genaue Interpretation „der Formel“ als auch die Überprüfung ihrer allgemeinen Gültigkeit sind eine Sache der Zukunft.

Die Formel lautet:

Diese Sprache ist ebenso aufregend kurz und bündig wie geheimnisvoll. Ihr Wortschatz entstammt der allgemeinen Theorie der Wellenfelder, einer Beschreibungsweise, die – in den letzten fünfzehn Jahren stürmisch entwickelt – ihren entscheidenden Vorteil gegenüber älteren Theorien darin hat, daß sie eine Vereinigung des Wellen- und des Korpuskelbildes für Strahlung und Materie darstellt und daß sie außerdem über eine Kopplung zwischen zwei Wellenfeldern die Entstehung, und das Verschwinden von Teilchen zu beschreiben vermag.