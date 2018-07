Die langfristigen US-Kohlenimportverträge, die die Elektrizitäts- und Gaswerke abgeschlossen haben, sind heute das große Ärgernis an der Ruhr. Die Kohlenverbraucher wenden gegen entsprechende Verlautbarungen nicht zu Unrecht ein, dies sei die Folge einer verfehlten Kohlepolitik: Die Versorgungsunternehmen seien seiner Zeit ja geradezu angehalten worden, langfristige Lieferverträge mit der amerikanischen Kohle abzuschließen. Schon 1956 wurde von ihnen darauf hingewiesen, bei einem Angebotsüberschuß an Inlandskohle könne die Situation entstehen, daß die Gaswerke US-Kohle importieren, während an der Ruhr Feierstunden eingelegt werden.

Rückschauende Betrachtungen aber bringen die Kohlenhalden an der Ruhr nicht zum Verschwinden. Bei den bestehenden Importverpflichtungen der Versorgungsunternehmen wird das sowieso nicht über Nacht möglich sein. Man kann im Augenblick nur warten, bis in absehbarer Zeit die Masse der Importlieferverträge ausläuft, um sie dann durch langfristige Verträge mit der Ruhr zu ersetzen. Hierzu besteht – jüngsten Presseverlautbarungen der Ruhrkohlenverkaufsgesellschaften zufolge – grundsätzlich auch die Bereitschaft. Das ist ein wesentlicher Fortschritt. Er zeigt, daß es heute in der Kohle einen Verkäufermarkt gibt und daß sich deshalb auch der Ruhrkohlenbergbäu um den Kohlenabsatz bemühen muß.

Aus der Rolle des Kohlen Verteilers sind die Verkaufsgesellschaften vorerst verdrängt. Sie müssen jetzt Kohlenkaufleute werden und sich mit den Konkurrenzangeboten auseinandersetzen. Solange die Seefrachten „im Keller liegen“, vermag – zumindest an der Küste – die amerikanische Kohle mit attraktiven Angeboten aufzuwarten. Auch die Engländer erscheinen seit einiger Zeit wieder mit reizvollen Angeboten am westdeutschen Kohlenmarkt.

Alles drängt nach dem deutschen Devisenhort und will bei uns verkaufen. Hinzu kommt die ernste Konkurrenz, die das Heizöl der Kohle bereitet. Das sind heute die negativen Seiten des Ruhrkohlengeschäftes. Ihnen steht als Aktivum die Tatsache gegenüber, daß den großen Kohlenverbrauchern (vor allem also der Elektrizitätswirtschaft und der Gaswirtschaft) die Rohstoffbasis im eigenen Lande wertvoller ist als Kohlenminen, die jenseits der See liegen. W. R.