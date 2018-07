Auf der diesjährigen Leipziger Frühjahrsmesse haben die Aussteller der Bundesrepublik sehr zu spüren bekommen, wie festgefahren die Situation im Interzonenhandel ist. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Gesamtausstellerzahl von 9500 auf 9000 zurück. Jedoch kamen aus der Bundesrepublik 125 Firmen neu nach Leipzig, um ihr Glück im Osthandel zu versuchen. Allerdings hatten 85 westdeutsche Firmen in diesem Jahr auf ihre Beteiligung verzichtet, so daß sich die Ausstellerzahl nur von 1400 auf 1440 erhöhte.

Die Ursachen dieser Fluktuation sind darauf zurückzuführen, daß westdeutsche Firmen der Verbrauchsgüterindustrie in Leipzig nicht auf das geeignete Publikum treffen, die Frühjahrsmesse immer mehr von der Technischen Messe beherrscht wird und auch künftig die Grundstoff- und Investitionsgüterindustrie die besten Aussichten haben dürfte, da im Osten an Gütern dieser Industriezweige das größte Interesse besteht. Die Offenbacher Lederwarenindustrie, zu den ältesten Nachkriegsausstellern Leipzigs zählend, schnitt dagegen von Jahr zu Jahr schlechter ab. Auch die westdeutsche – Motorenindustrie und der Schwermaschinenbau konnten nur sehr wenige Abschlüsse erreichen. Ihre Hoffnung bestand darin, mit den Volksdemokratien zu größeren Geschäften zu kommen, die dadurch getrübt wurden, weil neuerdings die CSR auf diesem Gebiet den Bedarf der Ostblockstaaten decken muß.

Die Rede des Zonenaußenhandelsministers Rau war ebenfalls nicht dazu angetan, die erschienenen westdeutschen Stahlindustriellen in Hochstimmung zu versetzen. Obwohl die Zone in den letzten vier Monaten Stahl im Werte von 140 Mill. Verrechnungseinheiten bezogen hat, möchte Rau noch die restlichen ausgeschriebenen Stahlmengen freigegeben haben, ehe die Zone bereit sei, Eisen und Stahl im Barkauf aus der Bundesrepublik zu beziehen. Da die ostzonalen Lieferungen im Interzonenhandel weit zurückgeblieben sind, die Zone jedoch nicht bereit ist, den westdeutschen Aktivsaldo durch Barzahlungen auszugleichen, reisten die meisten Stahlindustriellen vorzeitig wieder ab: ihre Geschäftsaussichten waren gleich null. Durchweg gute Geschäfte schloß dagegen die Elektroindustrie und der Spezialwerkzeug-Maschinenbau der Bundesrepublik ab.

Die Leipziger Messe hat zusätzlich zum vertraglich festgelegten Interzonenhandel deshalb keine Erfolge gebracht, weil die offiziellen Vertreter der Zone der irrigen Meinung sind, daß der Bundesrepublik eine große Wirtschaftskrise bevorstünde, um diese zu vermeiden aber ein Ventil nach dem Osten geöffnet werden müsse. Die Zone will also möglichst günstig importieren, um dadurch ihre Exportsubventionierungen einschränken zu können, die sich aus politischen Erwägungen auf dem afro-asiatischen Markt immer noch erforderlich machen.

Der rührige Hamburger Senator a. D. Ernst Plate und FDP-Bundestagsabgeordneter Willy Max Rademacher brachten auf einem Hamburg-Empfang Besorgnisse über den Ausbau des Rostocker Hafens zum Ausdruck, für den die gewaltigen Investitionen nicht erforderlich wären, wenn die Zone vom Hamburger Hafen stärkeren Gebrauch machen würde. Die Zonenfunktionäre wußten darauf nur verlegen zu antworten, daß in einer deutschen Konföderation beide Häfen genügend ausgelastet seien, was natürlich eine völlig unbefriedigende Antwort auf Plates für Hamburgs Wirtschaft so wichtige Frage war...

Eine der eindrucksvollsten Ausstellungen bot Rot-China. Auf einem Drittel der Ausstellungsfläche sah man viele Maschinen, die die Chinesen zum Kauf anboten, die aber – welche Ironie – vom Westen wegen der noch bestehenden Embargobestimmungen nicht nach China ausgeführt werden dürfen. Viele westdeutsche Firmenvertreter führten mit den Chinesen aussichtsreiche Gespräche, so daß weiterhin mit einem Ausweiten unseres China-Handels zu rechnen ist. Bemerkenswert war die Ausstellung der zonalen Flugzeugindustrie. Mit ihrem Modell des Turbinenpassagierflugzeuges „152“ fand sie große Beachtung. H. L.