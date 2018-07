Für die Hypothekenbanken verlief das Geschäftsjahr 1957 sehr wechselvoll. Die geringe Ergiebigkeit des Kapitalmarktes in den ersten fünf Monaten für nicht marktgerecht ausgestattete Rentenpapiere wurde durch die „Preusker-Aktion“ ausgeglichen. Die im Rahmen dieser Aktion gewährten Steuervorteile machten die sechsprozentigen Pfandbriefe absetzbar. Danach mußten die Emissionen in ihren Konditionen dem Markt angepaßt werden. Das war dann die Geburtsstunde des 7 1/2prozentigen Typs, der zunächst zu 95 v. H. zum Verkauf kam. Inzwischen konnte dank der verbesserten Kapitalmarktlage der Ausgabekurs bis auf 99 1/2 v. H. heraufgesetzt werden.

Die zunehmende Geldflüssigkeit, insbesondere im III. Quartal 1957, ließ die Gefahr erkennen, daß ebenso wie in den Jahren 1954/55 Geldmarktmittel vorübergehend Anlage in Pfandbriefen suchten. Um Fehlplacierungen zu vermeiden, so heißt es im Geschäftsbericht der Deutschen Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft), Berlin-Hannover, wurde im IV. Quartal der Verkauf von 7 1/2prozentigen Pfandbriefen erheblich eingeschränkt, obwohl die Nachfrage weiterhin sehr stark blieb. Mitbestimmend für diese Zurückhaltung war die Beobachtung eines Überangebotes an langfristigen Darlehensmitteln zu weichenden Konditionen, die bereits außerhalb der Rentabilitätsgrenze der Bank lagen.

Im Januar 1958 brachte das Institut dann einen 7prozentigen Pfandbrief zu einem Ausgabekurs „nicht unter.“ 94 v. H. heraus. Auch hier ist die Nachfrage günstig. Der Nachteil liegt jedoch in dem niedrigen Verkaufskurs, wodurch die Auszahlung im Aktivgeschäft bis auf 91 v. H. herabgedrückt wird. Da aber vielen Hypothekenschuldnern, insbesondere im sozialen Wohnungsbau, an einer höheren Auszahlung gelegen ist, wird bis auf weiteres auch der 71/2prozentige Typ beibehalten.

Die Bilanzsumme erreichte in 1957 mit 422,6 Mill. DM einen Zuwachs von 133 Mill. Damit wurde die bisherige vor dem ersten Weltkrieg liegende höchste Bilanzsumme um rund 78 Mill. überschritten. Für 1957 wird der auf den 1. April nach Berlin einberufenen oHV die Verteilung einer auf 10 (8) v. H. erhöhten Dividende vorgeschlagen. Außerdem soll das Grundkapital um 2‚8 auf 11,2 Mill. erhöht werden. (3:1 zu 100 v. H.). AR-Vors.: Dr. Eduard von Schwartkoppen; Vorst.-Vors.: Dr. Franz Rilinger. dt.