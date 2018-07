Inhalt Seite 1 — Kein Platz für eckige Köpfe? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thilo Koch

Das Deutsche Fernsehen brachte vor kurzem ein vielbeachtetes Interview mit General Norstad. Es wurde behauptet, das Interview sei „bestellte Arbeit“ gewesen. Interview-Partner des Generals waren Rüdiger Proske und Thilo Koch. Dieser äußert sich hier zur Frage der Unabhängigkeit des Journalisten in der Demokratie.

Also, wir haben die Demokratie. Und Demokratie ist Diskussion. Also haben wir die Diskussion. Wir haben auch Standpunkte. Darauf stehen die Interessenvertreter, linke und rechte, rote und schwarze, liberale und klerikale, arbeit – nehmende und arbeitgebende. Aber Demokratie lebt von ihrer Öffentlichkeit. Darum gehört zu ihr auch die höchst zwielichtige Erscheinung des Journalisten. Was sind das für Wesen? Dürfen sie einen eigenen Standpunkt haben? Oder sind sie nur eine andere Art Lobbyisten?

„Wo steht eigentlich der X.?“ – „Ach, das ist so freischwebende Intelligenz, wissen Sie – na, Sie wissen schon ...“ – „Nein, ist der nicht eindeutig halblinks? Und bißchen evangelisch – so die moderne Richtung von Bischof Y., was?“ – „Unmöglich, der hat neulich ein Interview mit dem Minister Z. gemacht, das war absolut konformistisch.“ – „Die Antworten des Ministers waren es. Auch die Fragen?“ – „Ach, das ist doch alles eins.“

„Das alte Lied, man weiß bestenfalls, wogegen diese Leute sind: gegen die Nazis und gegen die Kommunisten. Damit riskiert man ja auch heute nichts.“ – „Natürlich steckt jemand auch hinter diesem X. Der Industrieverband oder die Gewerkschaften oder beide. Oder die Kirche.“ – „Bloß welche? Er kritisiert doch zum Beispiel die deutschnationale Thron- und Altar-Tradition der Evangelischen Kirche, die zu den ,Deutschen Christen‘ führte. Und den Katholizismus erklärt er für potentiell totalitär‘. Ist der Mann nicht eher ein Freigeist und auf jeden Fall einer von diesen Nonkonformisten?“ – „Ich würde ihn sogar für einen Neutralisten halten – im Sinne dieses weltfremden amerikanischen Professors. Aber dann ist er auch wieder für die Einheit des Westens, für Europa,“ – „Freischwebende Intelligenz, ich sage es doch. Ein Nahe-Steher, mal hier, mal da. ,Unabhängig’ nennt sich ja so etwas heutzutage.“ – „‚Heimatlose Mitte‘ – haben Sie die Variante schon gehört? persönliche Meinung jenseits aller Dogmen‘ – ich bitte Sie, das sind doch intellektuelle Tricks. Diese Journalisten leisten doch auch alle nur bestellte Arbeit!“

Also, wir haben die Demokratie und die Diskussion und die Standpunkte und die Öffentlichkeit. Alles bestens. Wir haben Journalisten mit Parteibuch und Konfession oder doch zumindesten „Rückendeckung“. Meinungsbildung ist durch Austausch von Werbesprüchen der Interessenvertreter „zur Durchführung zu bringen“. Der Journalist wird „in diesem Raum“ bewertet nach seiner Fähigkeit, objektiv aussehende Propaganda zu machen, indem er die Interessen einer Gruppe mit scheinbar individuellem Tremolo „vertritt“.

Kein Platz für eckige Köpfe? Für den unvoreingenommenen Blick? Für sachliche Skepsis? Für die nicht bestellte Beurteilung der Situation nach dem Satz: Im Zweifelsfalle entscheidet die Wahrheit? „Für wen spricht denn der?“ – „Wer steckt denn dahinter?“ – Offensichtlich kommt bei uns niemand auf die Idee, das einer aus sich selbst heraus und für sich allein spricht, seinem Gewissen verantwortlich und besessen von einer vielleicht hoffnungslosen Liebe zur Wahrheit. Notwendigerweise wird er einmal den Linken und einmal den Rechten nicht gefallen, einmal den Liberalen nicht und einmal den Klerikalen, den Arbeitnehmern und Arbeitgebern.