Warum noch „Woche der Brüderlichkeit

Von J. Müller-Marein

Ernst Schnabel hat seinem soeben erscheinenden Buch „Anne Frank – Spur eines Kindes“ eine kurze Widmung vorangesetzt. Sie heißt nicht: ‚Der deutschen Jugend zur Belehrung‘ oder ‚Dem deutschen Volke zur Mahnung’; sie heißt: „Für meine Kinder, damit sie es wissen.“ Das Buch handelt von jenem Kinde, das im Jahre 1944 zusammen mit seinen Eltern in Amsterdam verhaftet und nach Auschwitz verschleppt wurde, wo die Mutter starb; sein sechzehnjähriges Leben endete in Bergen-Belsen. Zu Annes Grab pilgert heute die deutsche Jugend.

Es ist das Wort, es ist die Niederschrift von Erlebnissen und Gedanken, die es vermochten, daß die kleine Anne Frank herausgehoben wurde aus der Masse der Gequälten und Hingemordeten. Sie hat ein Tagebuch geführt, das erhalten blieb und weltbekannt wurde. Und wenn man auch annehmen darf, daß bei der Übersetzung aus dem Holländischen manch ursprünglicher Ausdruck der Empfindung verlorenging und durch ein Deutsch ersetzt wurde, das dem Literarischen allzu nahe ist, so hat doch das „Tagebuch der Anne Frank“ eine große und erschütternde Kraft, die vor allem auf junge Menschen aufwühlend wirkt. Schon haben sich hier und dort auch Zweifel an der Autorenschaft gemeldet: Wie hätte ein Kind – so hört man – niederschreiben und „gestalten“ können, wozu einem Erfahrenen die Worte fehlen? Wer jedoch an manche Kinderzeichnungen denkt, in denen sich gerade das „Ungekonnte“, Ungekünstelte ins Genialische steigen, der hat wahrscheinlich den rechten Hinweis auf die Echtheit der Niederschriften, auch in jener literarischen Sicht, auf die es, weiß Gott, hier nicht ankommt. Immerhin, Goethe sprach von einer den Kindern eigenen Genialität. In diesem Sinne war Anne Frank genial, und davon bezieht auch noch jenes Theaterstück seine Unmittelbarkeit, das amerikanische Autoren dem Andenken dieses Mädchens widmeten und das zumal in Deutschland die Seelen tief aufgewühlt hat.

Spuren eines Kindes

So also ist es gekommen, daß die gegenwärtige „Woche der Brüderlichkeit“ eine Heilige, eine Schutzpatronin gefunden hat: Anne Frank. Schon haben alle Sender der Bundesrepublik einen Funkbericht ausgestrahlt, den Ernst Schnabel nach seinem bereits erwähnten Buch geschrieben hat; und ich will das so zurückhaltend wie möglich erwähnen, weil dies ein Fall ist, in dem kein Wort des Dankes zuviel wäre, und doch auch ein Fall, in dem alle Worte, die nach Dank und Anerkennung klingen, fehl am Platze sind.

Ernst Schnabel ist den „Spuren des Kindes“ nachgegangen: Der Vater Annes, der das Konzentrationslager überstand, hatte ihm fünfzig noch lebende Menschen genannt, die irgendwann mit seiner Familie in Berührung gekommen waren: im Unterschlupf zu Amsterdam, in Transportwaggons, in Konzentrationslagern. Schnabel fand sechsundzwanzig weitere Zeugen, die in Annes „Tagebuch“ nicht genannt sind. Er wählte die Aussagen von zweiundvierzig Personen aus: Die erzählten, indem sie von Anne Frank sprachen, natürlich auch von ihrem eigenen Schicksal. Schnabel hat viel Mühe, viel Liebe und all seine phrasenlose Ehrlichkeit an die Arbeit gewandt. Und er hat erkannt: „Ein sechzehnjähriges Mädchen hat keine Biographie!“ – „Aber die besonderen Spuren des besonderen Mädchens Anne Frank?“ – „Ich konnte nicht nur den kleinen, leichten Fußabdruck aufnehmen... ich nahm auch den Rasen darum herum.“ – Mit einem Wort: Schnabel, der eine Idee des Fischer-Verlages verwirklichte, indem er die Spuren dieses armen, klugen, graziösen, gemarterten und gemordeten Kindes verfolgte, sah die Fußstapfen all der Millionen, die gefangen, verschleppt, entehrt, erschossen und vergast wurden – zur ewigen Schande des deutschen, unseres deutschen Namens ...