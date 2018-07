Inhalt Seite 1 — Quellen, Wein und Wälder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wiesbaden, im März

Das Beste an Wiesbaden sei der Mainzer Dom, sagen die Mainzer. Die beiden Nachbarstädte rivalisieren seit jeher. Mainz ist älter, Wiesbaden eleganter. Mainz hat große historische Bauten, Wiesbaden rühmt sich seiner reizvollen Umgebung. Etwas davon sucht das ironische Wort der mundgewandten Mainzer aufzufangen.

Und sie haben nicht ganz unrecht. In der Landschaft zwischen Frankfurt und Ingelheim, Worms und Oppenheim, in dieser ältesten deutschen Kulturlandschaft zwischen dem Main- und dem Rheingau, hebt sich Wiesbaden deutlich als später Emporkömmling, als Kind des 19. Jahrhunderts heraus. Es hat spätbürgerliche Züge. Es wirkt noch heute manchmal wie ein kostbarer Salon in einem Haus der Gründerjahre. Die wenigen biedermeierlichen Zeugnisse aus der Zeit um 1820, als der Architekt Johann Christian Zais die Residenz der nassauischen Herzöge ausbaute, können daran nichts ändern. Der letzte Krieg hat Wiesbaden einigermaßen verschont. So blieb sein Gesicht erhalten.

Das Wort Wiesbaden wurde einst von einem fast poetischen Klang getragen. Dostojewskijs Roman „Der Spieler“ hat das Bad zum Hintergrund, ein imaginäres Wiesbaden freilich, und in dem Singspiel des Wieners Ferdinand Raimund „Der Verschwender“ fällt in einem bestimmten Augenblick das Wort „Wiesbaden“. Ein reicher Herr hat dort gespielt und sein Vermögen verloren. Wie eine Zauberformel klingt hier der Name der Stadt, wie die höllische Variante einer Art Gralsburg, ein Ort nicht der Erlösung, sondern der Verdammnis, Glück und Verderben zugleich spendend. Wiesbaden war einmal, in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, eine Stätte funkelnden Glanzes, ein Ort der Versuchungen und Gefahren, eine unerreichbare Welt für den biederen Bürger. Es rühmte sich lange einer hohen Zahl von Millionären, die in seinen Mauern wohnten und hier ihre Steuern entrichteten, palastartige Villen bauten und das Leben, zusammen mit pensionierten Beamten und Offizieren, genossen. Das Roulettespiel blieb ihm nach 1872 für Jahrzehnte versagt. Das Bad war Großstadt geworden, und das konkurrierende Baden-Baden erhielt die Lizenz. Erst heute hat Wiesbaden wieder eine Spielbank. Aber in unserer nüchternen Zeit ist der dämonische Zauber von diesen Stätten gewichen.

Wiesbaden besitzt auch heute Anziehungskraft. Wenn sein Name genannt wird, leuchten Reste einer romantischen Phantasie auf, die bereit ist, hinter der grauen Wirklichkeit das Wunder zu entdecken. Die Stadt gilt als schön, wenn man sich mit diesem dehnbaren Begriff zunächst einmal begnügen will. Auf seiner Rheinreise im Jahre 1814 hielt sich Goethe gern in Wiesbaden auf. Er verzeichnet die Bestrebungen der Bürger, die römischen Funde Zu sammeln. Er rühmt die Marmorsäulen des alten Kurhauses. Sie sind die Zierde des Kleinen Saales, der heute als Spielkasino dient. Goethe liebte die Spaziergänge in der Umgebung, er trank die Weine des Rheingaus. Damals war Wiesbaden ein biedermeierliches Bad, überdies seit 1806 eine behäbige Residenz. Das klassizistische Schloß auf dem Marktplatz, heute Sitz des hessischen Parlaments, stammt aus dieser Zeit, obwohl die Inneneinrichtung einen anderen Stil zeigt, den Louis-Philippes, des Bürgerkönigs. 60 Jahre lang währte diese Epoche, bis die Herzöge von Nassau nach 1866 ihr Land an Preußen verloren und Wiesbaden Sitz eines Regierungsbezirks wurde. Von dieser kurzen Geschichte abgesehen, ist die Stadt fast ohne Überlieferung. Man weiß, daß die Römer die Quellen schätzten. Quer über den Taunus, in ihrem Rücken sozusagen, verlief der Limes, der befestigte Grenzsaum gegen die germanischen Einfälle. Im Mittelalter aber versank der Ort im Dunkel. Sein Aufstieg im 19. Jahrhundert ist um so eindrucksvoller. Kaiser Wilhelm II. favorisierte das Bad. Ihm verdankt es das Kurhaus und die Oper. Ihm auch die musische Repräsentanz, die freilich mehr das klassische Erbe liebt als die Moderne. Die Mai-Festspiele zeugen bis heute davon, und die großen Konzerte im Kurhaus sind von jeher auch ein gesellschaftliches Ereignis gewesen. Die Musiker liebten die Stadt. Auf der Schönen Aussicht, einer Straße, die sich auf halber Höhe über der Sonnenbergerstraße hinzieht, schrieb Johannes Brahms seine Dritte Symphonie. In Biebrich, dem Vorort am Rhein, vollendete Richard Wagner seine „Meistersinger“ in einem Haus, das noch steht. Max Reger diente in Wiesbaden seine Einjährigenzeit ab, er kehrte später oft zu Konzerten als Dirigent zurück. Das musikalische Gesicht Wiesbadens in neuerer Zeit aber prägte der Dirigent Carl Schuricht. Er machte aus dem einstigen Kurorchester einen anspruchsvollen symphonischen Klangkörper. Die Zyklus-Konzerte erhielten bedeutenden künstlerischen Rang. Ähnliches gilt vom Staatstheater, der einstigen Hofoper, der die bekanntesten Sänger ihrer Zeit angehörten. Die Bühne hat diesen Ruf bis in die dreißiger Jahre erhalten können. Sie untersteht heute der Verwaltung des hessischen Staates, aber die Stadt hat zu wesentlichen Teilen Mitbestimmungsrechte.

Bäder von 250 000 Einwohnern erscheinen uns heute als ein Widerspruch in sich, wie denn überhaupt die alte Vorstellung eines Kur- und Badelebens ziemlich überholt ist. Die Regeneration des Menschen wird heute häufig von anderen Wünschen und Möglichkeiten bestimmt. Der moderne Tourismus im weitesten Sinne hat sich von der Beschaulichkeit der alten Bäder angewandt und drängt hinaus in die Stille oder in die Weite, in ferne Länder und Erdteile. Das hat auch Wiesbaden zu spüren bekommen. Der Passant überwiegt den langfristigen Kurgast. Man verbringt ein Wochenende in Wiesbaden, man besucht die Spielbank (jährlich etwa 800 000 Besucher), man eilt zu Kongressen der verschiedensten Art (jährlich finden etwa 300 statt). Diese Kongresse haben nun endlich in der neuen Rhein-Main-Halle die erwünschte Tagungsstätte. Die Badestadt Wiesbaden verstand es, diesen Übergang in ihre moderne Bestimmung mit Geschick zu vollziehen. Wiesbaden ist eine Großstadt im Grünen, die sich trotz allen Veränderungen noch immer auf die alten Vorzüge ihrer Lage und ihrer Atmosphäre stützen kann. Das Kurviertel wurde vom Verkehr abgeschirmt und zu einer Oase der Ruhe gemacht. Durch die Eingemeindung verschiedener Orte ergab sich eine höchst vielseitige wirtschaftliche Struktur: im Osten Landwirtschaft, im Westen Weinbau, im Norden große stadteigene Waldbestände, und im Süden Industrieanlagen, vor allem die chemischen Fabriken am Rhein. Über dem allen wölbt sich nun die administrative Sphäre einer Landeshauptstadt. Aus der einstigen nassauischen Residenz, dem Weltbad und preußischen Regierungssitz wurde der Verwaltungskopf eines neuen Bundeslandes. Das hat ihm nicht nur Freunde eingebracht. Der Besucher, der sich ein wenig im Gestaltwandel der letzten Jahrzehnte auskennt, spürt, daß Kurstadt und Landeshauptstadt noch nicht organisch zusammengewachsen sind.

Aber das Gebiet um die heißen Quellen wird immer der natürlich bestimmende Teil bleiben. Mögen die Heilfunktionen, die Bekämpfung rheumatischer Erkrankungen, heute etwas in den Hintergrund getreten sein: die geheimnisvolle Kraft, die hier aus den Tiefen der Erde empordringt, hat nach wie vor eine magische Wirkung. 27 Quellen spenden täglich etwa zwei Millionen Liter zu 65 Grad Celsius. Seit Jahrtausenden brodelt und dampft es aus kleinen und großen Quellbecken, und niemand sammelt die heilkräftige Kostbarkeit etwa in Freiluft-Thermalbädern. Man nimmt ein Glas zur Hand und nippt daran. Es schmeckt nach Kochsalz oder nach einer verdünnten Fleischbrühe. Man glaubt die heilkräftige Essenz zu spüren, die hier aus vulkanischen Bereichen durch die Erdkruste an die Oberfläche dringt. Aber man badet auch den Leib in dem gelbbraunen Wasser. Fast jedes Hotel zwischen Langgasse, Taunus- und Wilhelmstraße hat unmittelbaren Zugang zum Wasser, einige sitzen auf einer eigenen Quelle.