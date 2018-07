Von Ernesto Grassi

In diesem Jahr feiert der Rowohlt-Verlag sein fünfzigstes Jubiläum und (am 12. März) der Juniorchef des Hauses, Heinrich Maria Ledig-Rowohlt, seinen fünfzigsten Geburtstag. Nach humanistischen Vorbildern wird dem Jubilar hier ein Brief gewidmet von Ernesto Grassi, Ordinarius für Philosophie des Humanismus an der Universität München, vielen vertraut als einfallsreicher und unermüdlicher Herausgeber der inzwischen über den 60. Band hinaus gediehenen „Enzyklopädie“ und der jüngeren Reihe, die jetzt auch schon mehr als 30 Bände umfaßt: der Rowohlt-Klassiker.

Lieber Freund!

Ich weiß nicht, ob Dir bekannt ist, daß die italienischen Humanisten meistens die eigenen Werke mit einem persönlichen Brief an einen Freund einleiteten. Diese für uns etwas merkwürdige Sitte, welche das Persönliche mit dem Sachlichen vermischt, scheint völlig veraltet; denn unsere rationalistische Einstellung vermeidet, ja verachtet es, persönliche Elemente mit der sachlichen Arbeit zu verbinden.

Und wie sehr persönlich waren damals die Hinweise! Man gewinnt beinahe den Eindruck, das Werk könne eben nur durch die Beziehung mit einem Freund entstehen. Petrarca schreibt in der Einleitung zur kleinen Schrift „Über die eigene Unwissenheit und die vieler anderer“:

„Endlich, mein Freund, überreiche ich Dir dieses Büchlein, das ich über ein so wichtiges Thema wie die Unwissenheit meiner selbst und vieler anderer verfaßt habe... Wenn Du es aber liest, so mußt Du Dir vorstellen, ich würde mit Dir sprechen, wie Du es gewohnt bist, am Abend, neben dem Feuer, so wie mich gerade im Augenblick die Leidenschaft zum Reden verführte.“

Immer wieder wird in den humanistischen Quellen konkret auf die Entstehung der Werke, auf Zeit und Ort ihres Entstehens hingewiesen. Dieser „persönliche“ Bezug zum Dichter, zum Schöpfer eines Werkes, ist auch der Ansatz, der am Ende des 14. Jahrhunderts zur Entstehung der italienischen Kunst der Biographie führt.