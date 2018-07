Inhalt Seite 1 — Wo blieb der große Theaterwinter? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thilo Koch

Nach der theatralischen Riesenwelle der „Berliner Festwochen“ kam im Winter kein rechter Aufschwung mehr über die Stange. Der Berufskritiker konnte vielleicht hie und da rühmlichen Fleiß konstatieren. Wer das Glück hatte, als Liebhaber ins Parkett schlendern zu dürfen, dem blieb zunächst nur zweierlei im Gedächtnis: ein freches Stück, John Osbornes „Blick zurück im Zorn“, und eine diabolische Rolle, Günther Lüders im „Besuch auf einem kleinen Planeten“. Ja – und dann noch einige Worte vielleicht über einen ziemlich frischen Pirandello in der „Komödie“ und einen ziemlich verschmockten Shaw im „Schillertheater“.

In Osbornes Zorn-Spiel findet manch Zuschauer sich wieder, wie er in seinen Zwanzigern auch war: unausgeglichen, dynamisch, ungerecht, liebeübervoll und eben wirklich – zornig. Das Leben zähmt dann; man wird zum Ernährer: gerecht, resigniert, kühl, korrekt.

Klaus Kammer spielt den zornigen Jimmy Parker ungemein intensiv. Friedrich Siemers, sein kameradschaftlich-trockenes zweites Ich, der gute Kumpel an sich, pendelt ihn gut aus. Aber die Damen, denen Jimmy seinen Zorn über das Plättbrett, über die Couch und vor die unsicheren Füße knallt? Osborne hat sie schon ziemlich richtig ins Stück gesetzt, aber ganz gelungen sind sie ihm nicht: bleiben beide mehr die Idee von einer Frau. Und Julia Costa und Lore Hartling sind nicht sehr erfolgreich bemüht, in die blasse Kunst pralle Natur zu bringen. Barlog selber, der Intendant der Städtischen Bühnen, hat das in seinem Stammhaus, dem Steglitzer „Schloßparktheater“, inszeniert. Nicht übel.

Lüders im „Renaissance-Theater“! Er muß den Mann vom andern Stern machen, kommt in „Fliegender Untertasse“ auf die Erde: „Besuch auf einem kleinen Planeten“. Oberirdische Kräfte hat dieser „Kreton“ und könnte mit der Kraft seiner geistigen Konzentration leicht zum Diktator der uneinigen „Welt“ werden, um sie gewaltsam zu einigen. Nur leider spielt er gerne Krieg – wie andere elektrische Eisenbahn – und gottlob gibt es einen ,Delton 4“, der noch über ihm steht und rechtzeitig in einer anderen „Untertasse“ eintrifft, um „Kreton“ an der Weltkriegsentfesselung zu hindern.

Geschrieben hat diese Satire ein junger Amerikaner. Gore Vidal, von dem die Sage geht, er habe schon einige hundert (!) Fernsehspiele gemacht. Sehr hübsch arbeitet er denn auch eine Parodie aufs Fernsehen in Amerika kabarettistisch ein.

Bemerkenswert präsent, wenn auch ein bißchen überdreht, Erich Fiedler als Starkommentator. Bemerkenswert matt und verfehlt albern Bruno Fritz als General; allzu verblendend gleißt diesem einst beliebten Berliner Komiker die dreiste Selbstgefälligkeit von den falschen Schulterstücken.