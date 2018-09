Inhalt Seite 1 — Außenpolitik der Illusionen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris, Mitte März

Die französische Außenpolitik hängt seit Sakiet in kurioser Weise in der Luft. Sie klammert sich an juristische Texte und Konstruktionen, die durch das unüberlegte Bombardement mit einem mächtigen Rudi noch weiter von der Realität weggerückt wurden, mit der sie sich ohnehin schon längst nicht mehr deckten.

Daß Tunesien Mühe hat, aus eigenen Kräften zu existieren, ändert nichts daran, daß dieser Staat de facto unabhängig ist. Ist er es auch de jure? Man weist auf französischer Seite gern darauf hin, daß die französisch-tunesischen Verträge, die das Protektoratsstatut durch jene nie genau definierte Interdependenz zwischen den beiden Staaten ersetzen sollten, nie abgeschlossen worden sind. Einige ganz Kühne leiten daraus ab, daß Tunesien nie aus dem Verband der Französischen Union entlassen worden sei.

Eine solche Konstruktion gehört in die Reihe der recht zahlreichen französischen Versuche der letzten Jahre, einseitig internationales Recht zu konstituieren: sie reiht sich neben das von Paris proklamierte „Recht auf Verfolgung“ algerischer Nationalisten nach Tunesien hinein und neben die eigenmächtige Ausdehnung der algerischen Territorialgewässer weit ins Mittelmeer hinaus, wo die Franzosen Schiffe mit Waffen für den Maquis kapern. Daß die Unabhängigkeit Tunesiens nicht nur von der Sowjetunion anerkannt wurde, sondern ebenso von Frankreichs Verbündeten, den USA, England und auch von der Bundesrepublik – die alle ihre Botschafter bei Staatspräsident Burgiba akkreditierten – wird geflissentlich übersentlich übersehen.

Sicherlich gibt es Regelungen zwischen Paris und Tunis, die Frankreich Aufgaben der tunesischen Landesverteidigung übertragen und ihm vor allem den Marinestützpunkt Bizerta zur Verfügung stellen. Es fällt Burgiba jedoch leicht, diese Vereinbarungen als hinfällig zu betrachten, nachdem Frankreich sein Territorium bombardiert hat. Paris hat sich da nicht um die sehr eingehe Regel gekümmert, daß es einem unabhängigen Staate gegenüber nur zwei mögliche Verhaltensweisen gibt: entweder im Frieden mit ihm zu leben oder aber Krieg gegen ihn zu führen.

Mit dieser Feststellung soll Burgiba kein Heiligenschein aufs Haupt gesetzt werden. Es ist kaum zu bestreiten, daß der algerische Maquis in Tunesien Stützpunkte besitzt und von Tunesien aktiv unterstützt wird. Täte Burgiba das nicht, so wäre er – einer der letzten Staatsmänner der arabischen Welt, die ihr Land noch im Bannkreis des Westens zu halten suchen – längst weggefegt.

Darum kommen für ihn Frankreich gegenüber nur zwei folgerichtige Reaktionen in Frage: Entweder zieht Paris einen Burgiba als Staatschef in Tunis einem Gefolgsmann Nassers vor und bekämpft die algerische Infiltration aus Tunesien in einer Weise, die die Souveränität dieses Landes nicht offen verletzt; oder aber es schreitet zur „Wiedereroberung“ des ehemaligen Protektorates, nie sie von den extremen Kräften in Algerien ja längst gefordert wird. Kriegsähnliche Handlungen gegen Tunesien zu unternehmen und gleichwohl dort eine militärische Sonderstellung zu beanspruchen, die ein unabhängiger Staat nur einem befreundeten Staat einräumen kann, ist jedoch unrealistisch.