T.K., Berlin

Seidenweiches, blütenreines, nicht durchscheinendes Dünndruckpapier; flexibel in handschuhweiches Saffianleder gebundene Bände; klarer Satzspiegel und, freilich, ein köstlicher Text – gibt es noch die Hand, die Hand des literarischen Liebhabers, die behutsam und dankbar danach greift? Gibt es noch das Auge, das Auge des stillen Freundes der Dichtung, das verständnisvoll verehrend über die Rücken einer vollendeten Gesamtausgabe, über die schimmernden Seiten der Prosa und Verse gleitet?

In der Hoffnung, es gäbe ihn oder er möge sich wieder heranziehen lassen, der anspruchsvolle, genießerische Literatur-„Verbraucher“, veranstaltete die wohlbekannte Buchhandlung, Wolff in Berlin-Friedenau eine kleine liebevolle Ausstellung „Gesammelte Werke deutscher Dichter“. Unter alten Stichen, in denen doch unendlich mehr Leben und Liebe ist als in den buntesten und genauesten Photos, mit Porträts der „Romantiker“ und „Klassiker“ und „Realisten“, stehen da gelassen und breit – zum Beispiel fünf Goethe-Ausgaben, die alle neu gedruckt sind.

Neben dem einzigartigen Artemis-Goethe in 24 Bänden ist es vor allem der Münchner Hanser-Verlag, dessen frisch geschöpfte, gründlich entstaubte Klassiker-Texte in silbergrauem Leinen in den Vordergrund treten. An der Spitze dieser Hanser-Klassiker steht ein vollständig neu erschlossener dreibändiger Nietzsche. Schade nur, daß die kostbaren Lederausgaben nicht den Stil der alten Insel-Dünndruck-Ausgaben erreichen.

Unerreicht noch immer „die Insel“, wie der neue sechsbändige Kant ausweist. Der rote Lederband ist unübertrefflich in Linie und Ausführung. Dieses Niveau wird nur noch erreicht mit den zwei Lederbänden des kleinen Hofmannsthal von S. Fischer. Das Halbgewalkte auf dem Gebiet der heutigen Klassikerpflege, das billig, schnell und massenhaft auf den Markt Geworfene aus einigen neuen deutschen Buchfabriken, zeigt Wolff möglichst gar nicht; wenn er darauf angesprochen wird, ist es, als schäme er sich solcher Produkte seiner einst von besonderer Standesehre getragenen Zunft. Dann lieber das gute, alte, ordentlichbescheidene Reclam-Heft, sagt er.

Viele Gesammelte Werke deutscher Dichter. Und doch überraschend, welche Namen noch fehlen. Keine neuen guten Ausgaben gibt es zum Beispiel von: Chamisso, Grabbe, Hauff, Immermann, Lenau, Jean Paul, Platen, Rückert, Tieck, Wieland. Es ist zu hoffen, daß Hanser – vielleicht auch Winkler, der einen sehr schönen Stifter gemacht hat – diese Lücken allmählich auffüllt.

Vergeblich aber bleibt wohl die Hoffnung, daß der gute und zugleich schöne Klassiker auch billig sein sollte. Ein Hanser-Band zum Beispiel kostet eben 20 bis 30 Mark. Und so erreicht er oft gerade den verständigen Liebhaber der Literatur nicht.