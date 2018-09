Eindrücke von meiner Polenreise – Vom Staat, von der Wissenschaft und der Kirche –

Auf der Straße und im Café

Der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Carlo Schmid, prominentes Mitglied der SPD, hatte eine Einladung nach Polen angenommen – eine Tatsache, die viel beachtet wurde. Die Reise von Professor Carlo Schmid hat – offenbar infolge einer sowjetischen Intervention in Warschau – nicht die erwartete politische Bedeutung erlangt. Trotzdem wird Carlo Schmid mehrere Artikel über seine Polenreise in der Presse veröffentlichen. Den gewichtigsten, in dem er seine Eindrücke zusammenfassend wiedergibt, drucken wir im folgenden ab.

Man kann bei einem Besuch, der einen für eine Woche in ein fremdes Land geführt hat, weder Land noch Volk noch Regime so kennenlernen, daß man eine exakte Analyse zu geben wüßte, Doch reicht diese Zeit aus, Eindrücke aufzunehmen, die genügen, um – sagen wir – Tonart und Themen herauszufinden, die, wenn der Vergleich erlaubt ist, Aufbau und Linienführung der Symphonie bestimmen. Dabei werden natürlich persönliche Erlebnisse und die besondere Art der Menschen, die einem begegneten, eine wichtige Rolle spielen. Bei einiger Selbstkontrolle wird es einem um Redlichkeit bemühten Beobachter aber möglich sein, zu Urteilen zu kommen, die der Nachprüfung standhalten.

Kommunisten und Sozialisten

Polen ist ein kommunistisch regierter Staat. Zwar gibt es eine Reihe von Parteien, die im Sejm, ja sogar im Staatsrat (eine Art kollektivem „Staatspräsidenten“) vertreten sind. Sie haben ihre eigenen Organisationen und ihre eigene Presse, aber es leidet keinen Zweifel, daß zumindest die Richtlinien der Politik nach außen und innen ausschließlich von dem Zentralkommitee der aus dem Zusammenschluß von Kommunisten und Sozialdemokraten entstandenen eigentlichen staatstragenden Partei bestimmt werden. Doch im Gegensatz zur SED in Mitteldeutschland vermögen sich in Polen offenbar die aus dem sozialdemokratischen Lager gekommenen Mitglieder dieser Partei bis in die Führung hinauf in ihrer Besonderheit zu behaupten.

Der Wandel der Verhältnisse