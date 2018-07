DIE ZEIT

Die Opfer unseres Prüfungssystems

Wieder einmal sind die Kinder des Landes geschätzt, das heißt in diesem Falle: auf ihre „Reife“ hin geprüft worden. Vielleicht ist das ein geeigneter Zeitpunkt, die Geschichte von Christine und Lore zu erzählen.

Christine ist schon ganz eine kleine Dame, und zwar von der-Art, die manche Studienräte (und Studienrätinnen) zum Rasen bringen kann: ein bißchen schnippisch, ein bißchen altklug und ein bißchen das, was sie für mondän hält. Vielleicht würde sie es sophisticated nennen, denn ihr Englisch ist perfekt – eine ganz erstaunliche Begabung: das Kind – Verzeihung: die junge Dame – spricht besser Englisch als manch einer nach jahrelangem Englandaufenthalt. Ihr Französisch ist nicht ganz so überwältigend, aber doch durchaus befriedigend. Ihre deutschen Aufsätze fand ich vielversprechend. Kurz: Christine hat, was man bei Mädchen ja häufiger (wenn auch selten in so frappierender Weise) findet: ein feines, ein musisches Gefühl für Sprachen. Sie hat freilich – auch das ist ja gerade bei Mädchen nicht selten – überhaupt kein Gefühl für Zahlen. Mathematik, Physik, Chemie – selbst Bewunderer von Christine müssen zugeben, daß ihre Leistungen auf diesen Gebieten mangelhaft sind. Und nach unserem vom Idol einer trügerischen „Allgemeinbildung“ besessenen System bedeutet das: Christine ist nicht hochschulreif.

Lore ist ein liebes, fleißiges Mädchen, noch sehr klein und (da ich sie hier gegen jedes Erkanntwerden ausreichend getarnt habe, darf ich das sagen) ein bißchen dumm, von jener sympathischen Dummheit, die ich wohl lieber als gesunde Naivität hätte bezeichnen sollen. Sie ist auch recht hübsch, und sie könnte eines Tages eine wunderbare Hausfrau sein. Aber da sie nun „hochschulreif“ ist, wird sie ja wohl zunächst einmal studieren. Falls sie nicht doch vernünftiger ist als unser Reifeprüfungssystem. Sie weiß nämlich, wie sie zu dem begehrten Zeugnis gekommen ist: durch brave, biedere, redliche Arbeit im Schweiße ihres Angesichts, um ihren Eltern möglichst wenig Kummer zu machen. Ausreichend – ausreichend – befriedigend und so weiter – diese freundliche Beurteilung ihres allezeit freundlichen, niemals aufbegehrenden Sich-Bemühens heißt: Reifezeugnis.

Frage: Haben wir wirklich Grund, auf ein Prüfungssystem stolz zu sein, das – wenn wir über Christine und Lore hinaus aufs Ganze sehen – dem mal so eben ausreichenden Durchschnitt einen Weg zur Universität öffnet, jedoch große Begabungen nicht zur Hochschulreife kommen läßt, wenn sich damit nicht auch Interesse und Verständnis für alle zehn oder zwölf oder vierzehn Prüfungsfächer verbindet? Leo