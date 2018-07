Von Erwin Topf

Bekanntlich schreitet die Wissenschaft unaufhaltsam fort – dies aber (wie insbesondere Chesterton dargetan hat) nicht geradlinig, sondern auf einem spiralförmig gewundenen Wege, bei dem sich immer wieder (wenn auch auf höherer Erkenntnisebene) eine Annäherung an frühere Standpunkte vollzieht, von denen sich die "herrschende Lehre". mittlerweile völlig abgewandt hatte ... Daß auch die Jurisprudenz eine Wissenschaft (und nicht bloß eine Kunstlehre) ist, erhellt nicht zuletzt daraus, daß es auch bei ihr solche Erscheinungsformen eines unaufhaltsamen Fortschreitens gibt. Dafür ein Beispiel: der Bundesgerichtshof hat in einem (Mitte 1955 ergangenen) Spruch für Recht erkannt, daß – bei der Festsetzung einer Schmerzensgeldsumme – nicht nur die wirtschaftlichen Verhältnisse des Geschädigten zu berücksichtigen seien, sondern auch diejenigen des Beklagten, des Schadensstifters also. Insonderheit sei zu berücksichtigen, ob er haftpflichtversichert gewesen sei: wenn ja, dann sei das bei der Beurteilung seiner wirtschaftlichen Lage zu berücksichtigen, – Wer die Entwicklung der Rechtsprechung in Schadenersatzsachen speziell bei Kraftfahrzeugunfällen beobachtet, wird uns zustimmen, wenn wir sagen, daß die alte Rechtsvorstellung des Bußgeldes seit einigen Jahrzehnten – freilich nicht in einem kontinuierlichen Prozeß – im Vordringen ist, und daß insofern die alte "harte" Grenzlinie zwischen Zivil- und Strafrecht unscharf geworden ist. Natürlich kann man sehr verschiedener Auffassung darüber sein, ob das nun "gut" ist oder "schlecht". Es wird gewiß viele Leute geben, die es dem Geschädigten von Herzen gönnen, wenn ihm der Richter eine höhere Entschädigung zubilligt, à conto der Tatsache, daß der Schädigende wohlhabend (und dazu noch versichert!) war ... Andere Leute aber werden geneigt sein, den anderen Geschädigten zu bedauern, der Ersatzansprüche an einen weniger wohlhabenden Schädiger zu richten hat ... und sich deshalb (!) mit einer geringeren Entschädigungssumme bescheiden muß.

Nun hilft es nicht weiter, über die verschiedenartigen Rechtsauffassungen und ihre Konsequenzen in verschiedenartigen Urteilen zu moralisieren. Man muß wohl die Dinge vorwiegend unter dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit sehen. Und wenn sich da ergibt, daß die moderne Rechtsauffassung zu wirtschaftlich (und insbesondere auch wirtschaftspolitisch) "unzweckmäßigen" Urteilen und Konsequenzen führt, dann muß man das eben immer wieder klarlegen und solche Urteile so lange kritisieren, bis die Träger der betroffenen Rechtsschule ihre Auffassungen modifizieren.

Offenbar ist das Schadensrecht – diese Arbeitshypothese bietet sich ja geradezu an – weitgehend vom Sozialrecht beeinflußt, wie es ja auch kaum anders zu erwarten ist, angesichts der Tatsache, daß für 70 bis 80 v. H. aller Berufstätigen ohnehin schon die Normen des Sozialrechts gelten ... und durch das, Was Rentenbürokratie und Sozialgerichtsbarkeit aus ihnen machen. Da werden ja die Maßstäbe der Schadensfeststellung und -bemessung zumeist "großzügig" angelegt, und es wird nahezu stets (nach dem Prinzip "die Versicherung wird daran gewiß nicht pleite gehen") unter "sozialen Aspekten" entschieden. Neuerdings dringt auch, nach dem (alles andere als vorbildlichen ...) Beispiel der "wachsenden" (Sozial-) Rente, das "dynamisierte" und "indexgebundene" Denken ins Schadensrecht ein; optimistisch, was den Glauben an ein ständiges Weiterwachsen des Sozialprodukts anbelangt, und zugleich pessimistisch in der Vorstellung, daß dieses Wachstum, durch schleichende Inflation erkauft, stets mehr nominell als faktisch sein werde... Und nun kommen die Urteile, die auf dem Boden solcher Vorstellungen erwachsen sind, auf die "Schadensstifter" zu, in einer Form, daß vielfach nicht nur sie, sondern auch die verantwortlichen Männer in der Haftpflichtversicherung die Köpfe schütteln ... oder mit den Köpfen wackeln.

Wenn unsere Annahme zutrifft, wonach das Sozialrecht und die Verwaltungspraxis in der Sozialversicherung (speziell in den verschiedenen Zweigen der gesetzlichen Rentenversicherung) die Schrittmacher für die Entwicklung im privatrechtlichen Schadensrecht sind, muß ja wohl gefragt werden, wie es zu der ansteckenden Rechtsaufweichung gekommen ist... Hier spielt das Wort von den "großzügig" zu handhabenden Maßstäben eine besondere Rolle: mitunter möchte man fast meinen, daß es bei uns eine geradezu magische Anziehungskraft auf die Gemüter ausübt. Dabei ist es, in der Verbindung mit dem Wort "Maßstab", ebenso sinnwidrig wie der gegenteilige Begriff des "strengen Maßstabs". Denn "messen" heißt ja doch, genau besehen: irgendwelche Größen oder Mengen exakt ermitteln. Der Maßstab muß richtig sein: das macht sein Wesen aus. Wenn es heißt, ein Maßstab solle "großzügig" angelegt werden, so ist das, bei Lichte betrachtet, eine Aufforderung zur Schlamperei – oder, um das gleiche ein wenig höflicher zu sagen: ein Appell an diejenigen, denen irgendwelche Entscheidungsbefugnisse zustehen, ihren Ermessensspielraum übermäßig auszudehnen.

Zur falschen Großzügigkeit kommt die mangelnde Rechtsgleichheit in den verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung. Bei der übereilten Gesetzesmacherei, mit der die ersten Schritte zur Sozialreform 1956/57 getan worden sind, ist leider verabsäumt worden, einheitliche Grundprinzipien für die Beurteilung von Körperschäden zu schaffen. Die Folge davon ist, daß für Unfall- und Kriegsbeschädigte und bei der Ermittlung einer "geminderten Erwerbsfähigkeit" in der Renten- und Arbeitslosenversicherung auch weiterhin noch verschiedene Grundsätze gelten. Es gibt nämlich einerseits die "Knochentaxe", der die Fiktion zugrunde liegt, man könne für alle körperlichen Schäden exakte Prozentzahlen der Erwerbsbehinderung ermitteln – und das unabhängig von dem Beruf, in dem der Geschädigte ausgebildet worden ist (oder nunmehr arbeitet). Andererseits wird bei der Bemessung der Schadenshöhe primär berücksichtigt, was die Körperschädigung für das berufliche Schicksal des Geschädigten bedeutet. Daß die Reform der Rentenversicherung einige neue Rechtsbegriffe auf diesem Sondergebiet eingeführt und dazu noch einige alte Begriffe mit neuem Bedeutungsinhalt ausgestattet hat, macht die Dinge vollends unübersichtlich. Die Folge ist, daß die unteren Sozialgerichte alle "Fälle", die von dieser Gesetzesänderung betroffen sind, zunächst einmal zurückstellen, "bis simile vorliegt" – mit anderen Worten: bis "richtungsweisende" Grundsatzurteile der oberen Instanzen vorliegen. Aber auch diese sind einigermaßen ratlos, wie sich auf der Kasseler Konferenz der Richter des Bundessozialgerichts und der Präsidenten der Landessozialgerichte erwiesen hat, wo man eine "Reform der Reform" fordert, mit der Begründung: die Gesetze seien so stark verklausuliert, daß man mit ihnen nicht arbeiten könne ... So rächt sich die Eilfertigkeit der Gesetzgebungsarbeit im Bundestag, im derentwillen – unnütze Verzögerungen sollten vermieden werden – der Rechtsausschuß bei der Beratung der Rentenreformgesetze ausgeschaltet wurde...

Weitaus am bedenklichsten ist jedoch, daß in der "zivilen" Rechtsprechung über die materielle Wiedergutmachung von Schäden dieser oder jener Art die in der Rentenreform – wenn auch nur teilweise – zum Zuge gekommene "dynamische Idee" immer weiter vordringt. Professor Erhard hat sich zwar bemüht, der Vorlage seines Kollegen Bundesarbeitsminister "die Giftzähne auszubrechen". Wie sich aber von Tag zu Tag mehr erweist, ist das Gift noch "drin" und so virulent geblieben, daß nicht nur die gesetzliche Rentenversicherung und die benachbarten Zweige der Sozialversicherung davon infiziert worden sind, sondern darüber hinaus weite Rechts- und Wirtschaftsbereiche. Es ist also genau das eingetreten, wovor die Kritiker der "wachsenden Rente" seinerzeit gewarnt hatten: nämlich, daß sich alle Welt auf einen als möglich (oder als "fast sicher") zu erwartenden allmählichen Kaufkraftschwund der eigenen Währung einrichtet. Man will "durch eine Klausel sich salvieren können" – und zieht gerade dadurch das allgemeine Unheil herbei, vor dem man sich in einem individualistischen Egoismus bewahren möchte...