Von Paul Hühnerfeld

Heute eine Literaturgeschichte zu schreiben, ist in dreifacher Hinsicht kühn: Einmal, weil es eine moderne große deutsche Literatur, die der Geschichtsschreibung würdig wäre, im Augenblick vielleicht gar nicht gibt; zum zweiten, weil wir die Weltliteratur um uns herum, nachdem wir sie zwar schon zwölf Jahre lang wieder zur Kenntnis genommen, aber zwölf Jahre lang zuvor von ihr abgeschlossen waren, noch immer nicht so gut kennen, wie manche ausländische Interpreten. Und zum dritten schließlich, weil das Schreiben einer Literaturgeschichte überhaupt fragwürdig geworden ist.

Ich glaube, es war vor allem der dritte Grund, der den Autor dazu gebracht hat, eben keine Literaturgeschichte zu schreiben:

Walter Jens: „statt einer literaturgeschichte.“ Neske Verlag, Pfullingen. 217 S., 14,80 DM.

Zunächst denkt man: klug aus der Affäre hat er sich da gezogen, nachdem ihn ein Verleger anläßlich eines zufälligen Spaziergangs (so jedenfalls wurde mir berichtet) zu einem solchen Buch überredet hatte. Nach der Lektüre aber sieht man, daß Walter Jens sich hier aus nichts gezogen, daß er, im Gegenteil, sich gestellt hat. Er hat ernst gemacht mit der Tatsache, daß eine Literaturgeschichte alten Stils heute nicht mehr möglich ist. Denn die alte Literaturgeschichte ist ein Kind positivistischer Geschichtsschreibung, selbst da, wo sie von Nicht-Positivisten geschrieben wurde. Das Einordnen und Urteilen haftet ihr an; zwei Tätigkeiten, die heute berechtigter Skepsis begegnen.

Wer es nicht glaubt, wird gerade von Jens in diesem Buch eines Besseren belehrt. Dieser 35 jährige unprofessorale Professor der klassischen Philologie in Tübingen, bekannt als Altphilologe wie als Romanautor und Literaturkritiker, hat seine Literaturgeschichte, die keine ist, in sechs Kapitel eingeteilt. Er hat geschrieben über Autoren, die er für wichtig hält, die er kennt, über die er etwas zu sagen hatte und über die er Lust hatte zu schreiben. Kein Mensch ist gehalten, sie ebenso wichtig zu nehmen wie der Autor, kein kritischer Totalitätsanspruch wird hier gestellt. Aber interessant ist, wen Jens auswählt und wie er den Ausgewählten deutet.

Da läßt sich ein roter Faden aufzeigen, vom ersten Kapitel „Uhren ohne Zeiger“, das sich mit der Struktur des modernen Romans befaßt, bis zum letzten „Poesie und Doktrin“, in welchem Bert Brecht Gegenstand des Schreibers ist. Dieser rote Faden ist gekennzeichnet durch ein leidenschaftliches Bemühen, moderne Wirklichkeit mit moderner Poesie zu konfrontieren. Anders ausgedrückt: das scheinbar Esoterische solcher Autoren wie Broch und Musil, Joyce und Beim holt Jens in unseren Alltag herunter und zeigt: sie und nicht die konservativen Autoren, die doch so gern gelesen werden, geben die Welt von heute wieder.