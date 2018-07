Die Hauptversammlungen der zur Agrippina-Versicherungsgruppe gehörenden Agrippinä See-, Fluß- und Landtransportversicherungs-Gesellschaft, Kölner Lloyd Allgemeine Versicherungs-AG, Mitteleuropäische Versicherungs-AG und Agrippinä Allgemeine Versicherungs-AG beschlossen, für 1955 auf das jeweils dividendenberechtigte Kapital eine Dividende von 8 v. H. und für 1956 eine Dividende von 10 v. H. zu verteilen. Außerdem wurde der Verwaltungsvorschlag gebilligt, das bisher bei den drei erstgenannten Gesellschaften nur zu 62,5 v. H. eingezahlte Grundkapital von (in Mill. DM) 2,40, 0,80 und nochmals 0,80 und das bei der Agrippinä Allgemeinen mit 65,9 v. H. eingezahlte Kapital von 1,32 Mill. auf 70 v. H. zu erhöhen. In 1957 ist ebenfalls wieder mit guten Ergebnissen zu rechnen.

Die Pfälzische Hypothekenbank, Ludwigshafen/Rhein, schlägt für das Geschäftsjahr 1957 die Verteilung einer Dividende von 10 v. H. auf das erhöhte Aktienkapital von 7,5 Mill. DM vor. (I. V. 8 v. H. auf 5 Mill.). Zu Lasten des Reingewinnes werden 1,5 (1,1) Mill. der gesetzlichen Rücklage zugewiesen, sowie die Geschäftsausstattung und die Beteiligungen voll abgeschrieben. Die Bilanzsumme hat sich um rund 53 Mill. auf rund 412 Mill. DM erhöht. (HV 10. 4. 1958.)