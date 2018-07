Der Wettbewerb auf dem Baumarkt ist schärfer geworden. Das Bauvolumen des letzten Jahres ist nicht mehr über das von 1956 hinausgewachsen. Teilweise wird sogar trotz zunehmenden Einsatzes von Maschinen von einer echten Minderleistung gesprochen.

Dennoch wäre es verfehlt, von einem Umsatzrückgang in der Bauwirtschaft zu reden; aber schon das Ausbleiben einer weiteren Umsatzsteigerung muß bei der Eigenart vieler Bauunternehmen zu einer Verschärfung des Wettbewerbes führen. Offensichtlich sind viele der gut 60 000 Betriebe im westdeutschen Bauhauptgewerbe unterkapitalisiert. Diese finanzielle Situation zwingt viele Unternehmer zu einer Jagd nach dem Umsatz, um sich vor Illiqu dität zu bewahren.

Es kommt daher nicht von ungefährt, daß sich in letzter Zeit die Bemühungen des Baugewerbes, eine gewisse „Ordnung“ im Wettbewerb herzustellen, wesentlich verstärkten. Die Bauindustrie zielt besonders auf eine Verbesserung der Bestimmungen zur Vergabe von Bauleistungen. Man versucht also, die öffentliche Hand davon zu überzeugen, daß die bisher oft geübte Praxis nicht richtig sei. Die öffentliche Hand ist nach wie vor, insgesamt gesehen, der größte Auftraggeber der Bauwirtschaft. Die Vorschläge der Bauindustrie sind in einem Memorandum enthalten, das der Hauptverband der deutschen Bauindustrie schon vor geraumer Zeit vorlegte. Bemängelt wird vor allem, daß die öffentliche Hand häufig dem billigsten Angebot den Zuschlag gebe. Damit werde der Leistungswettbewerb in einen Preiswettbewerb verfälscht. Der Leistungswettbewerb erstrecke sich ja nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Qualität der Bauausführung.

Im Grundsatz ist dieser Einwand der Bauindustrie auch in einer Marktwirtschaft zu bejahen. Problematisch wird aber die beabsichtigte Durchführung dieses Grundsatzes. Der Wettbewerb hinsichtlich der Qualität vollzieht sich in der Bauwirtschaft bereits zu einem Zeitpunkt, in dem die Leistung noch auf dem Papier steht. Der Bauherr schreibt zwar gemeinhin in seinen Ausschreibungsunterlagen eine gute Qualität der Bauausführung vor; ob aber diese Qualität wirklich erreicht wird, stellt sich endgültig erst hinterher heraus, wenn der Bau vollendet ist. Zu diesem Zeitpunkt ist aber der Wettbewerbsvorgang auf dem Markt bereits abgeschlossen. Eine schlechte Bauausführung gibt jetzt dem Bauherrn nur noch die Möglichkeit, Mängelrügen zu erteilen und sich vorzunehmen, bei späteren Bauten die Firma nicht mehr zu berücksichtigen, zumindest ihrem Angebot sehr vorsichtig gegenüberzustehen.

Die Bauindustrie schlägt deshalb vor, vor Erteilung eines Zuschlages besonders genau das niedrigste und das höchste Angebot zu prüfen, notfalls unter Hinzuziehung eines Sachverständigen. Die Verwirklichung einer solchen Forderung stellt nun nicht nur den Bauherrn vor eine mühevolle Aufgabe, sondern könnte auch von den Unternehmen, die das billigste Angebot gemacht haben, als diskriminierend angesehen werden. Es muß keineswegs immer so sein, daß es sich bei dem billigsten Angebot um ein „Schleuderangebot“ handelt. Auch in der übrigen Industrie gibt es immer Anbieter von Waren und Leistungen, die aus besonderen Umständen bereit sind, ein Angebot zu machen, das ihnen für diesen einen Fall nur eine äußerst geringe Verdienstspanne zusichert. So etwas kann zum Beispiel geschehen, wenn eine Firma sich für eine bestimmte Produktionskapazität eingerichtet hat und plötzlich einige Auftraggeber ausfallen, so daß es im Augenblick darauf ankommt, über die vorübergehend zu geringe Auslastung seiner Kapazität hinwegzukommen. Es gehört zum Wesen einer Marktwirtschaft, daß ein Auftraggeber solche Chancen ohne Bedenken wahrnehmen kann. Würde ein Industriebetrieb allerdings auf die Dauer so kalkulieren, stünde er bald vor dem Konkurs.

Nun könnte man die soliden Unternehmen damit trösten, daß in sehr rascher Zeit die unsoliden Unternehmen mit ihren Schleuderangeboten Schiffbruch erleiden und zusammenbrechen würden. Wer aber die Verhältnisse in der Bauwirtschaft etwas näher kennt, hat Grund zum Zweifel, daß solche Unternehmen rasch aus dem Wettbewerb ausscheiden. Es gibt nämlich eine Reihe von Beispielen dafür, daß der Zusammenbruch der „Schleuder-Firmen“ in der Bauwirtschaft sehr lange auf sich warten läßt. Mit Hilfe von Wechseln und Wechselprolongationen läßt sich nämlich heute gerade in diesem Bereich der Zusammenbruch eines Unternehmens so lange aufhalten, als es diesem Unternehmen gelingt, immer größere Aufträge zu bekommen. Das Defizit wird zwar von Fall zu Fall größer, aber ein immer größerer Umsatz gibt die Möglichkeit, das Loch zu stopfen und die Schulden vor sich herzuschieben.

Hier könnte ein anderer Vorschlag aus der Bauwirtschaft vielleicht die Situation bessern. Ein Vorschlag, der dahin geht, daß jene Bauangebote, die um mehr als zehn Prozent unter dem Schwerpunkt der Angebote liegen und denen ein Zuschlag erteilt wird, eine besondere Sicherheitsleistung erbringen müssen. Diese Bauunternehmen hätten also einen Geldbetrag zu hinterlegen, der so groß wäre wie die Differenz zwischen ihren niedrigen Angeboten und dem Durchschnitt der anderen Angebote. Zu einer solchen Sicherheitsleistung aus eigenen Mitteln würden zweifellos nur die wenigsten Bauunternehmen imstande sein. Die meisten müßten also eine Bürgschaft ihrer Bank beibringen. So würde die finanziell schwierige Lage unsolider Unternehmen sehr rasch offenkundig.

Dieser Vorschlag würde auch besser in die Marktwirtschaft passen als die Auflage an die Auftraggeber, das niedrigste Angebot mit besonderer Skepsis zu behandeln. Es scheint aber so, als ob vor allem das Bauhandwerk sehr starke Bedenken gegen diesen Vorschlag einer Sicherheitsleistung hat. Vielleicht befürchten die kleineren Unternehmen, zu solchen Sicherheitsleistungen infolge ihrer geringen Kapitaldecke nicht imstande zu sein. Es wäre daher notwendig, daß sich in solchen Fällen die Hausbanken wieder stärker dem Personalkredit zuwendeten. -dt.