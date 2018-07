Inhalt Seite 1 — „Disteln im Auge des Dorfes“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Genau das, was die glutäugige Carmen in Bizets Oper über die Liebe der Zigeuner singt: „... fragt nach Rechten nicht, Gesetz und Macht“ – genau das hat eine Anzahl Bürger der Gemeinde Magolsheim im Kreis Münsingen in einen Kampfgesang gegen die Zigeuner umgemünzt. Den Menschen auf der Schwäbischen Alb, die sich in einem rauhen Klima und auf steinigen Äckern behaupten müssen, ist die Zigeunerromantik und das unstete Wesen dieses Volkes fremd. Und manche üble Nachricht über Landfahrer nährt ihre Ressentiments ...

„Eine Distel im Auge des Dorfes“ – dieses Wort über einen Zigeuner fiel nicht in Magolsheim, sondern in Herrlingen, einer Gemeinde im Nachbarkreis Ulm, wo der Zigeuner Kreuz mit seiner neunköpfigen Familie haust. Diese „Distel“ wollte die Gemeinde Herrlingen verpflanzen. Es bot sich auch eine Gelegenheit: eben in Magolsheim, wo ein leerstehendes Haus zu verkaufen war. Die Gemeinde Herrlingen ließ sich die Chance, die unbeliebten Mitbürger loszuwerden, sogar etwas kosten und streckte dem Zigeuner Kreuz 14 000 Mark vor. Mit dieser Summe erwarb er denn auch das Magolsheimer Haus.

Dem Umzug der Zigeunerfamilie hätte nach dem rechtsgültig gewordenen Kauf nichts im Wege gestanden. Doch als Kreuz am 4. Juni 1957 sein neues Domizil beziehen wollte, mußte er sich verwundert die Augen reiben: wo bislang sein Haus gestanden hatte, stand jetzt keines mehr. Es war in der Nacht zuvor das Opfer einer Selbsthilfeaktion geworden.

Die Magolsheimer hatten sich mit Händen und Füßen gegen den Einzug der Zigeunerfamilie gewehrt. Als aber alle Bemühungen des Bürgermeisters nichts zu fruchten schienen, brach der Volkszorn los. In der überhitzten Atmosphäre eines Gasthauses fiel wie der berühmte Funken in das Pulverfaß der Vorschlag: „Reißt doch das Haus nieder!“

Es konnte weder bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei noch vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Tübingen, die in der Kreisstadt Tübingen einen Tag lang über den Fall verhandelte, geklärt werden, wer in welchem Umfang an dem Hausabbruch beteiligt war. Eine Gruppe hatte nach der Gasthausrunde um Mitternacht begonnen, das Dach abzudecken, andere rissen Türen und Fenster heraus, wieder andere gingen den Zwischenwänden mit Pidsein zu Leibe, und schließlich rückten einige sogar mit Bulldogs an, um die Grundmauern zu schleifen. Ihnen allen, selbst dem Lehrer, der geholfen hatte, einen Kasten Bier zur Erfrischung der Zerstörer herbeizutragen, und dem Bürgermeister, der von dem Vorhaben gewußt haben soll, wurde nun der Prozeß gemacht.

Einunddreißig bis dahin unbescholtene Magolsheimer standen also wegen Landfriedensbruchs vor Gericht. Wäre auch die moralische Mitschuld zu sühnen gewesen, hätte freilich das ganze Dorf auf der Anklagebank sitzen müssen. Denn die Männer, die mit den Fäusten das Haus niederrissen, ließen sich bei ihrem Vernichtungswerk von der allgemeinen Stimmung leiten – von einer Stimmung, die nichts mit Rassenhaß zu tun hatte, sondern der Abneigung einer abgekapselten, in überholten Rechtsauffassungen lebenden Dorfgemeinschaft gegen alles Fremde und Unbequeme entsprungen war. Mit den Mauern des Zigeunerhauses ist aber auch, wie der Anklagevertreter sagte, in diese enge, stickige Welt ein Fenster eingeschlagen worden, durch das nun frische Luft strömt.