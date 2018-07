Inhalt Seite 1 — Intendant gesucht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Revirement von Theaterleitern, wie man es augenblicklich beobachten kann, ist schwieriger als dieselbe, vieldiskutierte Aktion im Auswärtigen Amt. Gibt es dort einen Chef, der weiß, was er will, so wird ein Intendant berufen von Personen, die wollen, was sie nicht wissen.

Die Kunst ist ein Kreuz für die parlamentarische Demokratie. Ist es nicht unbillig, von Abgeordneten, die etwas von den Grundlagen der Gewerbesteuer, von den Bedürfnissen der städtischen Krankenanstalten und dem Schlachthof verstehen, auch noch zu verlangen, sie müßten ein Urteil über das Theater- und Musikleben ihrer Stadt besitzen?

Eins freilich bleibt ihnen nicht erspart: Sie müssen beschließen, wer künftig über die städtische oder staatliche Kunst pflege gebieten soll. Wahrhaftig, es ist eine Zumutung.

Wird im Herrschaftsbereich Thalias einer der kurulischen Sessel frei, dann verlangt neuerdings die Innung, daß der ‚Platz öffentlich ausgeschrieben werde. Das ist fair. Ob sich jedoch die Anzeigenkosten lohnen?

Eine der freien Intendantenpositionen wird folgendermaßen angeboten: „Bei den Städtischen Bühnen in Bielefeld ist mit Beginn der nächsten Spielzeit die Stelle des Intendanten neu zu besetzen. Vergütung nach Vereinbarung. Herren mit reichen Erfahrungen in der künstlerischen und wirtschaftlichen Leitung von Häusern mit drei Kunstgattungen mögen ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (handgeschriebenem Lebenslauf mit Bild, Ausbildung- und Tätigkeitsnachweisen) an den Oberstadtdirektor (Personalamt) Bielefeld, Rathaus, einreichen. Bemühungen auf anderen Wegen sind unerwünscht. Persönliche Vorstellung bitte nur nach Aufforderung.“

Das ist die Sprache, sind die Ansprüche der Verwaltung. Sie muß ja eine „Vorlage“ unterbreiten können. Bürokratie ist immer herrschsüchtig. Damit sie das Heft in der Hand behält, sind ihr „Bemühungen auf anderen Wegen unerwünscht“. Bürokraten wollen keine Menschen sehen. Allenfalls Bilder nimmt man zu den Akten. Der Charakter des Bewerbers um die Stellung eines „funktionalen Arbeitgebers“ läßt sich auf dem Dienstwege ausspionieren. Man arbeitet mit einem seriösen Graphologen zusammen. Was sonst könnte die Anforderung eines „handgeschriebenen Lebenslaufes“ bezwecken?

Ein Intendant, der seine Ausbildung noch nachweisen muß, wird bestimmt keine „reichen Erfahrungen“ besitzen. O, sancta simplicitas im Personalamt des Oberstadtdirektors!