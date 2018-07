Bislang ist die Vereinsbank in Hamburg mit ihrem Entschluß, eine Dividende von 14 v. H. (12 plus 2) zu verteilen, allein geblieben. Selbst die sonst so ausschüttungsfreudige Bayerische Hypotheken- und Wechselbank in München hat auf den „Durchbruch nach vorn“ verzichtet. Angesichts der bisherigen Einmaligkeit ihres für 1957 vorgeschlagenen Dividendensatzes konnte die Verwaltung des Hamburger Instituts des Beifalls ihrer Aktionäre gewiß sein. Damit wurde dann auch – natürlich in hamburgisch angemessener Weise – in der Hauptversammlung nicht gespart. Der einzige Aktionär, der statt 14 lieber 15 v. H. haben wollte, war mit seiner Forderung offensichtlich selbst nicht sehr glücklich, denn er gab seine Stimmen prompt für den Verwaltungsvorschlag ab.

Der Verwaltung, vertreten durch das Vorstandsmitglied Hugo Frohne, fiel es begreiflicherweise! leicht, den Dividendenvorschlag zu begründen. Das Geschäftsjahr 1957. wurde entscheidend durch außergewöhnliche Umstände beeinflußt (hohe Geldflüssigkeit der Wirtschaft, kräftiger Zufluß ausländischer Gelder als Folge der Währungssituation), so daß auch außergewöhnliche Erträge zu verzeichnen waren. Die Vereinsbank in Hamburg sah sich in der glücklichen Lage, einen Teil des Mehrgewinnes an die Aktionäre über ehe Sonderdividende weitergeben zu können. Wenn sie darauf verzichtete, auch diesen Betrag zur Stärkung ihrer stillen und offenen Reserven zu verwenden, dann geschah das aus Gründen der Kapitalmarktförderung, wie Frohne ausführte.

Angesichts der allgemeinen Abschwächung der Nachfrage in der Bundesrepublik genügt es nicht mehr, sich auf konjunkturtheoretische Betrachtungen zu beschränken; es muß vielmehr – so sagte der Redner – eine aktive Konjunkturpolitik getrieben werden. Voraussetzung dafür ist aber eine Stabilerhaltung, ja, wenn möglich, die Senkung des inländischen Preisniveaus. Zur Erhaltung der ausländischen Absatzmärkte wird die deutsche Industrie billiger produzieren müssen, wenn sie im verschärften internationalen Wettbewerb bestehen will. Dieses Ziel ist aber nur durch Rationalisierung zu erreichen. Die hierfür erforderlichen Investitionen können jedoch infolge der Weltkonjunkturlage künftig nicht mehr in demselben Umfange wie bisher über den Preis, d. h. durch Selbstfinanzierung, sondern mit steigendem Anteil nur über den Kapitalmarkt finanziert werden. Das ist nur bei einem leistungsfähigen Kapitalmarkt möglich. Deshalb kommt seiner Förderung konjunkturelle Bedeutung zu. Es ist einfach unerläßlich, die Aktie schlechthin noch populärer zu machen, damit der Kapitalbedarf der Industrie mehr als bisher über sie finanziert werden kann. Die Vereinsbank möchte, so schloß Frohne seine Ausführungen, durch die hohe Dividende dazu beitragen, dem Instrument der Aktie weitere Freunde zu gewinnen. – Wer kann bezweifein, daß das angesehene Hamburger Institut hier auf dem rechten Wege ist? K. W.