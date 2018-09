Die Aktionäre der Metallgesellschaft AG, Frankfürt/Main, werden: mit dem Vorschlag der Verwaltung, eine Dividende von 15 v. H. zu zahlen, recht zufrieden sein, rückt doch damit das Unternehmen, was die Dividendenzahlung angeht, in die Spitzengruppe der deutschen Kapitalgesellschaften ein. Bisher waren nämlich die Metallgesellschaftsaktionäre durch das seinerzeit gewählte Umstellungsverhältnis von 5 : 4 etwas benachteiligt. Die D-Mark-Eröffnungsbilanz hätte wohl schon damals eine Umstellung im Verhältnis 1 : 1 gerechtfertigt. Dennoch entschloß sich die Verwaltung zu einer vorsichtigen Bewertung, wohl nicht zuletzt im Hinblick auf die seinerzeit noch aktuellen Entflechtungsforderungen der Besatzungsmacht. Das aber gehört der Geschichte an. Deshalb ist es an der Zeit, die Umstellung zu korrigieren. Möglich aber ist dies erst, wenn die Steuerreform die Ausschüttung von Gratisaktien zuläßt. In ihrer Dividendenpolitik hat sich offenbar die Gesellschaft hierauf bereits eingestellt. Sie bezahlt mit 15 v. H. praktisch auf ein 1 : 1 umgestelltes Kapital 12 v. H., also das, was in der Spitzengruppe der besten deutschen Kapitalgesellschaften üblich ist.

Die Bilanz 1956/57 läßt dies auch für gerechtfertigt erscheinen. Das Unternehmen konnte seine regulären Betriebsergebnisse nochmals um sechs – Mill. DM erhöhen. Dies hat es trotz gestiegener Personalkosten, erhöhter Abschreibungen und größerer Dividendenzahlungen möglich gemacht, einer neugebildeten Werkserneuerungsrücklage – also einem offenen und versteuerten Selbstfinanzierungsfonds für die Modernisierung von Hütten – drei Millionen DM zuzuführen. Das ist etwas mehr als ein Drittel der vorgesehenen Dividendenzahlung. Es läßt dies die Vermutung für nicht ganz ungerechtfertigt erscheinen, daß die Möglichkeiten zur Bildung stiller Reserven bereits weitgehend ausgeschöpft sind. Die gesamten Rücklagen des Unternehmens betragen heute fast 140 v. H. des Grundkapitals von 56 Mill. DM, sie werden auch nach einer Korrektur des Umstellungsverhältnisses das Grundkapital übersteigen. Das Bilanzbild erklärt das Interesse der Börse an der Metallgesellschaft, die schließlich nicht nur gute Erträge bringt, sondern auch die bedeutendste deutsche Handelsgesellschaft für NE-Metalle, eine Bank, ein Industrieunternehmen und vor allem eine Holdingsgesellschaft für einen interessanten Komplex an Handels-, Industrie- und Verkehrsunternehmen darstellt. W. R.